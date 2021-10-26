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Топовые Жумаскалиев и Бакаев, стабильный Нургалиев и молодой Куантаев. Каким был чемпионский состав "Тобола" в 2010 году

Топовые Жумаскалиев и Бакаев, стабильный Нургалиев и молодой Куантаев. Каким был чемпионский состав "Тобола" в 2010 году
©ФК "Тобол"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

За тур до окончания Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу "Тобол" лидирует в таблице, опережая на два пункта "Астану". В последнем туре костанайцев ожидает выездной матч против "Акжайыка", и сейчас клуб как никогда близок к чемпионству, которое в последний раз покорялось уже в далеком 2010 году. Корреспондент Vesti.kz вспомнил тех, кто принес золото Костанаю 11 лет назад.

В сезоне-2010 "Тоболу" удалось провести отличный первый этап чемпионата из 22 туров. По итогам проведенных встреч подопечные Равиля Сабитова набрали 47 пунктов, опередив на четыре балла своих ближайших конкурентов из "Иртыша".

Затем команда провела еще десять матчей во втором этапе, в котором встречались клубы, финишировавшие в топ-6 по итогам первой части сезона. Там "Тобол" уже "забуксовал", выиграв лишь пять матчей из десяти. Но этого хватило, чтобы в конечном итоге оторваться от "Актобе" на один балл.

В том сезоне за "Тобол" в рамках внутреннего первенства отыграло 26 футболистов. И выделяется здесь фигура Азата Нургалиева, который спустя 11 лет может привести команду к чемпионству в статусе капитана. Тогда еще 24-летний Нургалиев провел 26 матчей в сезоне, забив три мяча и получив столько же предупреждений.

В текущем сезоне 35-летний полузащитник в 24 матчах забил семь мячей, сделал два ассиста и заработал пять желтых карточек. Его вклад в успехи "Тобола" даже усилился относительно того периода.

Одним из лучших голкиперов сезона стал Александр Петухов, который в 29 матчах пропустил 24 мяча. Сейчас он является тренером вратарей в "Кызыл-Жаре". Что касается других персональных успехов, то лучшим бомбардиром стал Улугбек Бакаев, "настрелявший" 16 мячей, а лучшим игроком был признан капитан Нурбол Жумаскалиев, который принял участие во всех 32 турах, а также забил 15 голов. Сейчас легенда костанайского футбола входит в тренерский штаб молодежной сборной Казахстана.

25 матчей и больше провели такие игроки, как Данияр Муканов, Алексей Малышев, Игорь Юрин, Олег Лотов и тогда еще 19-летний Ермек Куантаев. В настоящее время Куантаев продолжает игровую карьеру, выступая за "Тараз", а Лотов возглавляет молодежную команду "Тобола" из второй лиги.

Были и те, кто часто страдал из-за ротации, проводимой тренерским штабом. Здесь выделяются Фархадбек Ирисметов, Мурат Суюмагамбетов, Олег Сабиров, многообещающий Санат Шалекенов, Андрей Харабара и чешский легионер Вит Туртенвалд.

Поменьше матчей провели те, кто был дозаявлен на сезон летом, а также молодые футболисты. Среди таких: еще один чешский игрок Филипп Клапка, Дмитрий Пархачев, бывший футболист молодежной сборной Украины Руслан Левига, белорусский форвард Павел Беганский. Клапка и Беганский провели 13 и 11 матчей соответственно, но успели забить до окончания сезона по три мяча.

Еще десять игр провел защитник Ренат Абдулин, заработавший три "горчичника". Считанное количество матчей на счету Андрея Травина, Андрея Корнеенкова, голкипера Ярослава Багинского, Артема Дели, Вячеслава Сердюкова и Алексея Иосипенко. Багинский и Сердюков все еще выступают на профессиональном уровне. В текущем сезоне оба играли в первой лиге - Багинский в составе "Окжетпеса", Сердюков - в "Махтаарале".

Отметим, что на данный момент это первое и единственное чемпионство в истории клуба. Пять раз костанайцы были серебряными призерами, еще четырежды - бронзовыми.

Напомним, что в параллельном матче "Астана" на своем поле примет "Туран".

"Тобол" разгромил "Шахтер" и вышел в лидеры КПЛ-2021 за тур до конца

Фото: "Костанай таны", ФК "Тобол", ФК "Астана"©️

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Метки:
Футбол КПЛ-2021 Тобол ФК Астана ФК Акжайык ФК Иртыш ФК Актобе ФК Кызыл-Жар СК Сборная РК по футболу Окжетпес ФК Махтаарал ФК Туран ФК

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