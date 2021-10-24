"Тобол" разгромил "Шахтер" и вышел в лидеры КПЛ-2021 за тур до конца

Костанайский "Тобол" разгромил карагандинский "Шахтер" в матче предпоследнего, 25-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Костанае завершилась со счетом 4:1. У победителей авторами голов стали Александр Марочкин (16-я минута), Игорь Сергеев (31-я), Азат Нургалиев (56-я) и Элгуджа Лобжанидзе (83-я). А у "Шахтера" отличился Андрей Гиоргиади (87-я).

"Тобол" набрал 58 очков и вышел в лидеры КПЛ за тур до конца, так как "Астана" в параллельном матче проиграла "Кайрату" со счетом 0:1. Столичная команда теперь отстает на два балла от костанайцев. "Шахтер" с 30 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице. Ознакомиться с ней можно здесь.

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