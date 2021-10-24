"Кайрат" победил и лишил "Астану" лидерства за тур до конца КПЛ-2021

Алматинский "Кайрат" обыграл "Астану" в матче предпоследнего, 25-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Алматы завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч уже на девятой минуте забил Небойша Косович.

Стоит отметить, что на 42-й минуте первого тайма футболисты "Астаны" в знак протеста покинули поле, но вернулись через несколько минут.

"Кайрат", который стал бронзовым призером еще до этого матча, набрал 50 очков. У "Астаны" осталось 56 баллов, но она опустилась на второе место и пропустила вперед "Тобол", который теперь имеет в своем активе 58 очков. С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Напомним, в параллельном матче "Тобол" в Костанае разгромил "Шахтер" со счетом 4:1.

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