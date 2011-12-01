|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Чемпионат Казахстана 2010. Премьер-Лига
|Тобол
|
3
|
|
|
|
|270
|1 (6)
|Кубок Содружества 2011
|Тобол
|
1
|
|
|
|
1
|89
|3 (4)
|Суперкубок Казахстана 2011
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|90
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Тобол
|
21
|
1+0
|
+1/-0
|
1
|
|1511
|1 (6)
|Кубок Казахстана 2011
|Тобол
|
5
|
|
|
1
|
|377
|Лига Чемпионов UEFA 2011/12
|Тобол
|
|
|
|
|
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Тобол-М
|
8
|
|
|
2
|
|645
|10 (14)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Тобол
|
|
|
|
|
|6 (14)