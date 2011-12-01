|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Чемпионат Казахстана 2010. Премьер-Лига
|Тобол
|
4
|
|
|
|
|330
|2 (6)
|Суперкубок Казахстана 2011
|Тобол
|
|
|
|
|
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
|Тобол-М
|
1
|
-1
|
|
|
|46
|5 (12)
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Тобол
|
17
|
-27
|
|
1
|
|1530
|1 (6)
|Кубок Казахстана 2011
|Тобол
|
6
|
-7
|
|
1
|
|540
|Лига Чемпионов UEFA 2011/12
|Тобол
|
|
|
|
|
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Тобол-М
|
4
|
-2
|
|
|
|184
|10 (14)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Окжетпес-М
|
1
|
|
|
|
|46
|14 (14)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Тобол
|
|
|
|
|
|6 (14)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Окжетпес
|
4
|
-9
|
+1/-1
|
|
|360
|14 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Окжетпес
|
20
|
-11
|
+0/-1
|
3
|
|1756
|4 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Окжетпес
|
19
|
-21
|
+0/-3
|
1
|
1
|1710
|1 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Окжетпес
|
1
|
|
|
|
|90
|2 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Окжетпес-М
|
2
|
-4
|
+0/-1
|
|
|180
|11 (12)
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Шахтер
|
14
|
-21
|
+0/-1
|
3
|
|1237
|3 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Шахтер
|
1
|
-4
|
|
|
|90
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Шахтер
|
5
|
-5
|
|
1
|
|450
|7 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Шахтер
|
2
|
-2
|
|
|
|180
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Окжетпес
|
3
|
-6
|
|
|
|270
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Окжетпес
|
19
|
-12
|
|
|
|1695
|1 (12)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Окжетпес
|
14
|
-19
|
|
2
|
|1249
|7 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Окжетпес
|
1
|
-1
|
|
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2019
|Окжетпес-М
|
4
|
-2
|
|
1
|
|360
|12 (17)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Окжетпес
|
8
|
-15
|
|
|
|720
|11 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Окжетпес
|
3
|
-6
|
|
|
|270
|4 (12)
|Вторая лига Казахстана 2022
|Окжетпес-М
|
1
|
-2
|
+1/-0
|
|
|90
|10 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|1 (14)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|12 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2023
|Окжетпес-М
|
1
|
-3
|
|
|
|90
|10 (11)