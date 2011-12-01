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Футбол

Ярослав Багинский (спортсмен, персонал, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен, Персонал
Действующий
Да
Команды
Окжетпес
Место рождения
Кокшетау
Дата рождения
3 октября 1987 (36 лет)
Пол
мужской
Рост, см
185
Вес, кг
84
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Чемпионат Казахстана 2010. Премьер-Лига Тобол

4

330 2 (6)
Суперкубок Казахстана 2011 Тобол

Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011 Тобол-М

1

-1

46 5 (12)
Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига Тобол

17

-27

1

1530 1 (6)
Кубок Казахстана 2011 Тобол

6

-7

1

540
Лига Чемпионов UEFA 2011/12 Тобол

Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Тобол-М

4

-2

184 10 (14)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Окжетпес-М

1

46 14 (14)
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Тобол

6 (14)
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Окжетпес

4

-9

+1/-1

360 14 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига Окжетпес

20

-11

+0/-1

3

1756 4 (18)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Окжетпес

Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Окжетпес

19

-21

+0/-3

1

1

1710 1 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Окжетпес

Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Окжетпес

1

90 2 (6)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Окжетпес-М

2

-4

+0/-1

180 11 (12)
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Шахтер

14

-21

+0/-1

3

1237 3 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Шахтер

1

-4

90
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Шахтер

5

-5

1

450 7 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Шахтер

2

-2

180
Кубок Казахстана по футболу 2018 Окжетпес

3

-6

270 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Окжетпес

19

-12

1695 1 (12)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Окжетпес

14

-19

2

1249 7 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Окжетпес

1

-1

90
Вторая лига Казахстана 2019 Окжетпес-М

4

-2

1

360 12 (17)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Окжетпес

8

-15

720 11 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Окжетпес

3

-6

270 4 (12)
Вторая лига Казахстана 2022 Окжетпес-М

1

-2

+1/-0

90 10 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Окжетпес

1 (14)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023 Окжетпес

12 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Окжетпес

Вторая лига Казахстана 2023 Окжетпес-М

1

-3

90 10 (11)

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