|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные игры 2012
|Сборная легионеров
|
1
|
|
|
|
|61
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Акжайык
|
26
|
10+5
|
+3/-0
|
2
|
1
|2236
|8 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Акжайык
|
2
|
1+0
|
|
|
|180
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Шахтер
|
17
|
6+1
|
+2/-0
|
1
|
|1146
|4 (6)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Акжайык
|
13
|
9+2
|
+1/-1
|
|
|1170
|6 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Шахтер
|
3
|
1+0
|
+1/-0
|
|
1
|218
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Акжайык
|
2
|
3+0
|
+1/-0
|
|
|180
|Лига чемпионов 2013/14
|Шахтер
|
6
|
1+0
|
|
1
|
|204
|Лига Европы 2013/14
|Шахтер
|
5
|
|
|
|
|102
|48 (4)
|Футбол. Контрольные матчи 2013/14
|Шахтер
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|1 (137)
|Футбол. Контрольные матчи 2013/14
|Актобе
|
2
|
2+0
|
|
|
|180
|5 (137)
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Актобе
|
27
|
6+1
|
+2/-0
|
2
|
1
|1339
|2 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Актобе
|
4
|
1+0
|
|
|
|310
|Лига чемпионов 2014/15
|Актобе
|
3
|
1+0
|
|
|
|56
|Лига Европы 2014/15
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|69
|1 лига Турции 2014/15
|Элазигспор
|
7
|
2+0
|
|
|
|316
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Тобол
|
15
|
4+2
|
+1/-0
|
1
|
|1070
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|45
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Тараз
|
6
|
3+0
|
|
|
|504
|5 (6)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Актобе
|
30
|
9+2
|
+2/-1
|
3
|
|2116
|9 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|123
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Атырау
|
15
|
2+3
|
|
|
|879
|9 (12)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Кайсар
|
10
|
3+1
|
|
|
|484
|5 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Атырау
|
4
|
3+1
|
|
|
|264
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Кайсар
|
18
|
|
|
|
|619
|6 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Кайсар
|
5
|
1+0
|
|
|
|134
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Кызыл-Жар
|
3
|
0+1
|
|
|
|70
|9 (12)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
4
|
|
|
|
|83
|6 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
2
|
0+1
|
|
|
|83
|4 (4)