 azueGFTYx7jt8qEuGazzAp1NM1Jj2QTepCk8PjWr
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.
Футбол

Игорь Зенькович (спортсмен, футбол, Казахстан, Беларусь)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан Беларусь
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Актобе нп 33
Место рождения
Минск
Дата рождения
17 сентября 1987 (34 года)
Пол
мужской
Рост, см
186
Вес, кг
84
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные игры 2012 Сборная легионеров

1

61
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Акжайык

26

10+5

+3/-0

2

1

2236 8 (14)
Кубок Казахстана по футболу 2012 Акжайык

2

1+0

180
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Шахтер

17

6+1

+2/-0

1

1146 4 (6)
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Акжайык

13

9+2

+1/-1

1170 6 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Шахтер

3

1+0

+1/-0

1

218
Кубок Казахстана по футболу 2013 Акжайык

2

3+0

+1/-0

180
Лига чемпионов 2013/14 Шахтер

6

1+0

1

204
Лига Европы 2013/14 Шахтер

5

102 48 (4)
Футбол. Контрольные матчи 2013/14 Шахтер

1

1+0

90 1 (137)
Футбол. Контрольные матчи 2013/14 Актобе

2

2+0

180 5 (137)
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Актобе

27

6+1

+2/-0

2

1

1339 2 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Актобе

4

1+0

310
Лига чемпионов 2014/15 Актобе

3

1+0

56
Лига Европы 2014/15 Актобе

2

69
1 лига Турции 2014/15 Элазигспор

7

2+0

316
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Тобол

15

4+2

+1/-0

1

1070 1 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Тобол

1

45
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Тараз

6

3+0

504 5 (6)
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Актобе

30

9+2

+2/-1

3

2116 9 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Актобе

2

123
Премьер-Лига Казахстана 2018 Атырау

15

2+3

879 9 (12)
Премьер-Лига Казахстана 2018 Кайсар

10

3+1

484 5 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Атырау

4

3+1

264
Премьер-Лига Казахстана 2019 Кайсар

18

619 6 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Кайсар

5

1+0

134
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Кызыл-Жар

3

0+1

70 9 (12)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Актобе

4

83 6 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Актобе

2

0+1

83 4 (4)
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus