|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Тобол
|нп
|
13
|
1+0
|
|
|
|290
|5 (12)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Актобе
|нп
|
16
|
3+1
|
|
4
|
|560
|9 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Жетысу
|пз
|
2
|
1+0
|
|
|
|126
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Тобол
|нп
|
9
|
2+0
|
|
2
|
|652
|1 (6)
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Жетысу
|нп
|
19
|
10+2
|
+1/-0
|
3
|
|1552
|6 (6)
|Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2015
|Жетысу
|нп
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Жетысу
|нп
|
2
|
|
|
2
|
|177
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Жетысу
|нп
|
32
|
14+5
|
+1/-0
|
3
|
|2871
|5 (6)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Кайсар-М
|нп
|
2
|
1+0
|
|
|
|180
|4 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Кайсар
|нп
|
1
|
|
|
|
|90
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Кайсар
|нп
|
18
|
3+1
|
+2/-0
|
2
|
2
|1066
|5 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Кайсар-М
|нп
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|8 (12)
|Футбол. Контрольные матчи 2013/14
|Кайсар
|
2
|
2+0
|
|
|
|180
|4 (137)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим