Меняют клубы как перчатки: топ-10 главных сменщиков команд в КПЛ

В Казахстане очень нередки ситуации, когда футболисты чуть ли не ежегодно меняют клубную прописку, переходя в новые команды. Корреспондент Vesti.kz определил игроков, которые выступали за наибольшее число команд-участниц КПЛ-2026. Кто же они?

Мы брали в учёт только действующих игроков 16 клубов КПЛ, а в список команд, за которые они играли, входят только те клубы, которые сейчас выступают в высшем дивизионе.

Форвард "Окжетпеса" играл в большинстве клубов КПЛ

Выделяется на общем фоне один игрок, и это 32-летний Тохтар Жангылышбай из "Окжетпеса". Из списка 16 клубов КПЛ-2026 он играл за девять из них! До того, как перейти в стан кокшетауцев зимой этого года, он также играл за "Астану", "Кайрат", "Актобе", "Жетысу", "Тобол", "Кайсар", "Ордабасы" и "Кызыл-Жар". А ведь в его карьере ещё есть и другие клубы, которых сейчас нет в КПЛ.

Получается, что он играл в стане восьми из 15 соперников по премьер-лиге. И если быть суеверным касательно того, что лучше не праздновать голы в ворота бывших команд, то Жангылышбай должен стать одним из грустных игроков чемпионата. Либо вообще не забивать. Кстати, у него пока ни одного гола в четырёх турах.

Заруцкий, Мужиков и другие тоже в топ-10

За семь клубов, выступающих в КПЛ-2026, играли голкипер "Актобе" Александр Заруцкий, защитник "Атырау" Берик Шаихов и вингер "Иртыша" Максим Федин. По шесть команд было в резюме у Дмитрия Шмидта и Сергея Хижниченко из "Алтая", Рафката Аслана и Серикжана Мужикова из "Жетысу", Демията Сламбекова из "Кызыл-Жара" и Сергея Кейлера из "Улытау".

А если рассматривать только легионеров, то выделяется сербский полузащитник "Кайсара" Никола Цуцкич, который за шесть лет успел поиграть за пять казахстанских клубов. Помимо кызылординцев это "Окжетпес", "Жетысу", "Каспий" и "Актобе".

Отметим, что перед началом сезоне мы составили список топ-10 самых преданных игроков КПЛ, которые на протяжении многих лет выступают за один клуб. По состоянию на середину февраля он выглядел так:

10 самых преданных игроков клубов КПЛ-2026: сможете назвать "казахстанского Тотти"?

