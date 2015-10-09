Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

КПЛ
Вчера 18:06
 

Меняют клубы как перчатки: топ-10 главных сменщиков команд в КПЛ

  Комментарии

Поделиться
Серикжан Мужиков в матче с "Кайратом". Фото: ФК "Жетысу"©

В Казахстане очень нередки ситуации, когда футболисты чуть ли не ежегодно меняют клубную прописку, переходя в новые команды. Корреспондент Vesti.kz определил игроков, которые выступали за наибольшее число команд-участниц КПЛ-2026. Кто же они?

Поделиться

Мы брали в учёт только действующих игроков 16 клубов КПЛ, а в список команд, за которые они играли, входят только те клубы, которые сейчас выступают в высшем дивизионе.

Форвард "Окжетпеса" играл в большинстве клубов КПЛ

Выделяется на общем фоне один игрок, и это 32-летний Тохтар Жангылышбай из "Окжетпеса". Из списка 16 клубов КПЛ-2026 он играл за девять из них! До того, как перейти в стан кокшетауцев зимой этого года, он также играл за "Астану", "Кайрат", "Актобе", "Жетысу", "Тобол", "Кайсар", "Ордабасы" и "Кызыл-Жар". А ведь в его карьере ещё есть и другие клубы, которых сейчас нет в КПЛ.

Получается, что он играл в стане восьми из 15 соперников по премьер-лиге. И если быть суеверным касательно того, что лучше не праздновать голы в ворота бывших команд, то Жангылышбай должен стать одним из грустных игроков чемпионата. Либо вообще не забивать. Кстати, у него пока ни одного гола в четырёх турах.


Заруцкий, Мужиков и другие тоже в топ-10

За семь клубов, выступающих в КПЛ-2026, играли голкипер "Актобе" Александр Заруцкий, защитник "Атырау" Берик Шаихов и вингер "Иртыша" Максим Федин. По шесть команд было в резюме у Дмитрия Шмидта и Сергея Хижниченко из "Алтая", Рафката Аслана и Серикжана Мужикова из "Жетысу", Демията Сламбекова из "Кызыл-Жара" и Сергея Кейлера из "Улытау".

А если рассматривать только легионеров, то выделяется сербский полузащитник "Кайсара" Никола Цуцкич, который за шесть лет успел поиграть за пять казахстанских клубов. Помимо кызылординцев это "Окжетпес", "Жетысу", "Каспий" и "Актобе".


Отметим, что перед началом сезоне мы составили список топ-10 самых преданных игроков КПЛ, которые на протяжении многих лет выступают за один клуб. По состоянию на середину февраля он выглядел так:

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Кубок Казахстана по футболу 2026   •   Казахстан, Шымкент   •   1/16 финала, мужчины
8 апреля 15:00   •   не начат
Онтустик
Онтустик
(Шымкент)
- : -
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
Кто победит в основное время?
Онтустик
Ничья
Ордабасы
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!