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Футбол

Рафкат Аслан (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Жетысу зщ 2
Жетысу-М зщ 2
Место рождения
Койлык с.
Дата рождения
2 февраля 1994 (29 лет)
Пол
мужской
Рост, см
186
Вес, кг
78
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные игры 2012 Казахстан (U-19)

2

90
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012 Байтерек

20

3

1351
Кубок Казахстана по футболу 2012 Байтерек

1

1

90
Международный юношеский турнир «Адо ден Гааг» 2012 Казахстан (U-19)

3

1

227
Отборочный турнир чемпионата Европы 2012/13 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

3

1+0

1

270
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2015 Казахстан (U-21)

1

90 3 (5)
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига Байтерек

29

4+0

12

4

2411 15 (18)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Байтерек

1

1

90
Футбол. Контрольные матчи 2013/14 Казахстан (U-21)

2

90 103 (137)
Товарищеские матчи 2014 Казахстан (U-21)

2

Кубок Содружества 2014 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

6

2

451 3 (4)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Тобол-М

7

3

1

612 7 (12)
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Тобол

17

2

1403 1 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Тобол

2

108
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Казахстан (U-21)

3

226
Товарищеские матчи 2015 Казахстан (U-21)

6

540
Кубок Содружества 2015 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

6

540 3 (4)
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Тобол

16

4

1183 1 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Тобол

3

133
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017 Казахстан (U-21)

5

376 4 (5)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Тобол-М

2

1

136 3 (6)
Футбол. Контрольные матчи 2016 Казахстан (U-21)

2

180
Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

4

2

360 4 (4)
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Тобол

1

90 1 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Тобол

Вторая лига Казахстана 2016 Тобол-М

8

6+0

1

676 2 (14)
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Актобе

14

4

858 9 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Актобе

2

101
Вторая лига Казахстана 2017 Актобе-М

4

3+0

+1/-1

1

360 11 (16)
Премьер-Лига Казахстана 2018 Атырау

12

3

874 9 (12)
Премьер-Лига Казахстана 2018 Иртыш

8

2

2

505 10 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Атырау

4

2

360
Вторая лига Казахстана 2018 Иртыш-М

5

3+0

1

431 12 (21)
Переходные матчи в Премьер-Лигу Казахстана 2018 Иртыш

1

90
Товарищеские матчи 2019 Казахстан

1

3
Премьер-Лига Казахстана 2019 Иртыш

19

1+0

3

1318 8 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Иртыш

1

90
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Иртыш

12 (12)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Каспий

11

2

355 10 (12)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Жетысу

5

1

289 14 (14)
Вторая лига Казахстана 2021 Жетысу-М

1

90 1 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Жетысу

1

6 3 (4)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Жетысу

7

496 4 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Жетысу

21

1+1

3

1859 3 (14)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023 Жетысу

14

2

624 11 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Жетысу

1

12
Вторая лига Казахстана 2023 Жетысу-М

1

46 11 (11)

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