|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные игры 2012
|Казахстан (U-19)
|
2
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Байтерек
|
20
|
|
|
3
|
|1351
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Байтерек
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Международный юношеский турнир «Адо ден Гааг» 2012
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
1
|
|227
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2012/13 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
1+0
|
|
|
1
|270
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2015
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|90
|3 (5)
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Байтерек
|
29
|
4+0
|
|
12
|
4
|2411
|15 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Байтерек
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Футбол. Контрольные матчи 2013/14
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|90
|103 (137)
|Товарищеские матчи 2014
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|Кубок Содружества 2014 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
6
|
|
|
2
|
|451
|3 (4)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Тобол-М
|
7
|
|
|
3
|
1
|612
|7 (12)
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Тобол
|
17
|
|
|
2
|
|1403
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Тобол
|
2
|
|
|
|
|108
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
|
|226
|Товарищеские матчи 2015
|Казахстан (U-21)
|
6
|
|
|
|
|540
|Кубок Содружества 2015 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
6
|
|
|
|
|540
|3 (4)
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Тобол
|
16
|
|
|
4
|
|1183
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Тобол
|
3
|
|
|
|
|133
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017
|Казахстан (U-21)
|
5
|
|
|
|
|376
|4 (5)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Тобол-М
|
2
|
|
|
1
|
|136
|3 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2016
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|180
|Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
4
|
|
|
2
|
|360
|4 (4)
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|90
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Тобол
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2016
|Тобол-М
|
8
|
6+0
|
|
1
|
|676
|2 (14)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Актобе
|
14
|
|
|
4
|
|858
|9 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|101
|Вторая лига Казахстана 2017
|Актобе-М
|
4
|
3+0
|
+1/-1
|
1
|
|360
|11 (16)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Атырау
|
12
|
|
|
3
|
|874
|9 (12)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Иртыш
|
8
|
|
|
2
|
2
|505
|10 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Атырау
|
4
|
|
|
2
|
|360
|Вторая лига Казахстана 2018
|Иртыш-М
|
5
|
3+0
|
|
1
|
|431
|12 (21)
|Переходные матчи в Премьер-Лигу Казахстана 2018
|Иртыш
|
1
|
|
|
|
|90
|Товарищеские матчи 2019
|Казахстан
|
1
|
|
|
|
|3
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Иртыш
|
19
|
1+0
|
|
3
|
|1318
|8 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Иртыш
|
1
|
|
|
|
|90
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Иртыш
|
|
|
|
|
|12 (12)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Каспий
|
11
|
|
|
2
|
|355
|10 (12)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Жетысу
|
5
|
|
|
1
|
|289
|14 (14)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Жетысу-М
|
1
|
|
|
|
|90
|1 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Жетысу
|
1
|
|
|
|
|6
|3 (4)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Жетысу
|
7
|
|
|
|
|496
|4 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Жетысу
|
21
|
1+1
|
|
3
|
|1859
|3 (14)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Жетысу
|
14
|
|
|
2
|
|624
|11 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Жетысу
|
1
|
|
|
|
|12
|Вторая лига Казахстана 2023
|Жетысу-М
|
1
|
|
|
|
|46
|11 (11)