КПЛ
Вчера 20:52
 

VAR, пенальти и отменённый гол: "Ордабасы" сделал заявление

VAR, пенальти и отменённый гол: "Ордабасы" сделал заявление ©instagram.com/fc__ordabasy

В шымкентском "Ордабасы" выступили с заявлением по матчу четвертого тура КПЛ-2026 против "Атырау" (1:1), сообщают Vesti.kz.

Ранее Казахстанская федерация футбола (КФФ) отреагировала на судейские ошибки в этом матче, который был сыгран 4 апреля в Шымкенте.

"Официальное заявление!

Футбольный клуб "Ордабасы" учел мнения болельщиков, экспертов и футбольного сообщества после матча 4-го тура КПЛ против команды "Атырау".

Мы понимаем обеспокоенность и эмоции, возникшие по поводу некоторых моментов игры, и считаем важным озвучить позицию клуба.

"Ордабасы" всегда ставит на первое место принципы честной игры (Fair Play), спортивную этику и уважение ко всем участникам футбольного процесса. Для нас важно, чтобы исход матчей определялся исключительно на поле через реальную конкуренцию.

Мы поддерживаем принципы справедливости, прозрачности и системного развития судейства — это ключевой элемент доверия к соревнованиям.

Особую благодарность выражаем нашим болельщикам. Ваша поддержка для нас крайне важна. Три подряд игры при полном аншлаге еще раз подтвердили, что Шымкент по-настоящему является футбольным городом.

Клуб приложит все силы, чтобы оправдать доверие болельщиков — как в спортивных результатах, так и в организации матчей на высоком уровне.

Мы также всегда проявляем уважение к соперникам. Благодарим футбольный клуб "Атырау" за напряженную игру и борьбу на поле и желаем успеха в предстоящих матчах.

Футбольный клуб "Ордабасы" продолжит придерживаться принципов профессионализма, ответственности и уважения к игре в будущем", - гласит сообщение клуба в соцсетях.


В напряжённой концовке этого матча произошло несколько ключевых моментов, которые перевернули ход встречи.

На 82-й минуте при минимальном преимуществе "Атырау" судья аннулировал второй гол гостей, что стало неверным решением. А уже в компенсированное время — на 11-й добавленной минуте — арбитр указал на точку в штрафной "Атырау", позволив "Ордабасы" сравнять счёт и свести матч в ничью. Это решение также оказалось ошибочным.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

Кубок Казахстана по футболу 2026   •   Казахстан, Туркестанская обл., Туркестан   •   1/16 финала, мужчины
8 апреля 18:00   •   не начат
Туран
Елимай
