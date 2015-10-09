VAR, пенальти и отменённый гол: "Ордабасы" сделал заявление

В шымкентском "Ордабасы" выступили с заявлением по матчу четвертого тура КПЛ-2026 против "Атырау" (1:1), сообщают Vesti.kz.

Ранее Казахстанская федерация футбола (КФФ) отреагировала на судейские ошибки в этом матче, который был сыгран 4 апреля в Шымкенте.

"Официальное заявление!

Футбольный клуб "Ордабасы" учел мнения болельщиков, экспертов и футбольного сообщества после матча 4-го тура КПЛ против команды "Атырау".

Мы понимаем обеспокоенность и эмоции, возникшие по поводу некоторых моментов игры, и считаем важным озвучить позицию клуба.

"Ордабасы" всегда ставит на первое место принципы честной игры (Fair Play), спортивную этику и уважение ко всем участникам футбольного процесса. Для нас важно, чтобы исход матчей определялся исключительно на поле через реальную конкуренцию.

Мы поддерживаем принципы справедливости, прозрачности и системного развития судейства — это ключевой элемент доверия к соревнованиям.

Особую благодарность выражаем нашим болельщикам. Ваша поддержка для нас крайне важна. Три подряд игры при полном аншлаге еще раз подтвердили, что Шымкент по-настоящему является футбольным городом.

Клуб приложит все силы, чтобы оправдать доверие болельщиков — как в спортивных результатах, так и в организации матчей на высоком уровне.

Мы также всегда проявляем уважение к соперникам. Благодарим футбольный клуб "Атырау" за напряженную игру и борьбу на поле и желаем успеха в предстоящих матчах.

Футбольный клуб "Ордабасы" продолжит придерживаться принципов профессионализма, ответственности и уважения к игре в будущем", - гласит сообщение клуба в соцсетях.