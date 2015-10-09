В КФФ отреагировали на судейские ошибки в матче "Ордабасы" - "Атырау"

Директор департамента судейства и инспектирования КФФ Нуну Алешандре Паррейра де Каштру опубликовал разъяснения по отдельным игровым эпизодам матчей 4-го тура премьер-лиги 2026, передают Vesti.kz.

"Ордабасы" – "Атырау" 1:1

82-я минута. В штрафной площади хозяев игроки гостей №14 и №55 наносят удар головой по воротам практически с линии вратарской. В этом эпизоде игрок гостей №78 находился в положении вне игры перед защитником хозяев №20, однако оба находились достаточно далеко от траектории мяча.

Несмотря на офсайдную позицию игрока №78, он не влиял на защитника №20, который, в свою очередь, даже не предпринимал попытки сыграть в мяч. Более того, у защитника не было даже теоретической возможности сыграть в мяч из-за расстояния до него.

Судья и ассистент первоначально засчитали гол.

Неверное вмешательство VAR после проверки эпизода.

Неверное итоговое решение судьи – отменить гол из-за офсайда после просмотра эпизода.

90+7-я минута. Нападающий хозяев №15 и защитник гостей №17 борются за мяч, уже находясь в штрафной площади гостей. Защитник понимает, что не успевает сыграть в мяч, и прекращает движение, стараясь избежать контакта. Нападающий продолжает движение и провоцирует минимальный контакт в воздухе. Этот эпизод не является нарушением.

Неверное отсутствие вмешательства VAR после проверки эпизода.

Неверное итоговое решение судьи – назначить пенальти.

90+13-я минута. В борьбе за мяч игрок хозяев №17 и игрок гостей №6 прыгают, чтобы сыграть головой. Игрок №17 держит руку в стороне и попадает сопернику в лицо. Судья сразу останавливает игру, назначает штрафной удар и показывает красную карточку игроку хозяев №17 за серь`зное нарушение правил.

Рука использовалась как "инструмент" без дополнительного движения и без чрезмерной силы, поэтому правильной дисциплинарной оценкой должна была быть желтая карточка за безрассудное действие.

Неверное отсутствие вмешательства VAR.

Неверное итоговое решение судьи – удаление игрока №17.

"Елимай" – "Тобол" 1:0

55-я минута. В штрафной площади гостей нападающий хозяев №11 намеренно играет рукой, получая контроль над мячом в борьбе с защитником №15, после чего отдаёт передачу партнёру, который забивает гол. Судья находился в хорошей позиции, однако из-за расположения игроков не мог увидеть детали эпизода.

Правильное вмешательство VAR после проверки.

Правильное итоговое решение судьи – после проверки эпизода назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды за игру рукой в атакующей фазе.

72-я минута. В штрафной площади гостей нападающий хозяев №20 ведёт мяч. Защитник гостей №8 пытается сыграть в мяч, но опаздывает и наступает на соперника, сбивая его. Судья находился близко, но не в оптимальной позиции, так как обзор перекрывали другие игроки.

Правильное вмешательство VAR.

Правильное итоговое решение судьи – после проверки эпизода назначить пенальти и показать жёлтую карточку за безрассудный фол.

"Иртыш" – "Алтай" 1:0

90+1-я минута. Игрок хозяев №13, двигаясь к мячу без защитников между ним и вратарём гостей, был задержан защитником гостей №15. У нападающего была явная возможность сыграть в мяч и очевидный голевой момент, так как он находился недалеко от ворот, и никто не мог ему помешать.

VAR правильно не вмешался.

Правильное итоговое решение судьи – удалить игрока гостей №15 за лишение явной возможности забить гол.

Напомним, что в следующем туре сыграют: 11 апреля "Алтай" - "Улытау", "Атырау" - "Кайсар", "Актобе" - "Каспий", "Астана" - "Ордабасы", 12 апреля встретятся "Окжетпес" - "Иртыш", "Жетысу" - "Елимай", "Кызылжар" - "Женис" и "Тобол" - "Кайрат".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!