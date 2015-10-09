Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Англия
Вчера 13:10
 

"Манчестер Сити" хочет подписать нового таланта АПЛ: он спец по аутам

  Комментарии

Поделиться
"Манчестер Сити" хочет подписать нового таланта АПЛ: он спец по аутам

"Манчестер Сити" активизировал интерес к защитнику "Брентфорда" Микаелю Кайоде. Команда Хосепа Гвардиолы может подписать новичка в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.

Поделиться

По информации источника, "горожане" находятся под впечатлением от прогресса 21-летнего Кайоде, который в этом сезоне заслужил репутацию главного специалиста по вбросу аутов в английской премьер-лиге (АПЛ).

Отмечается, что подписание Кайоде находится в приоритете "Сити" даже с учётом слухов, что Гвардиола может покинуть команду. Однако, если испанский специалмст останется, шансы "горожан" заполучить игрока будут выше.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" присоединились к "Сити" в гонке за подписание Кайоде. "Брентфорд" оценивает своего игрока в 57,5 миллиона евро.


Майкл Кайоде выступает за "Брентфорд" с января 2025 года. В составе английской команды он на данный момент провёл 49 матчей, в которых забил один мяч и отдал 2 голевые передачи, включая 37 игр, один гол и один ассист в сезоне 2025/2026.

Контракт Кайоде с "Брентфордом" рассчитан до 30 июня 2030 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 27 миллионов евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

Лига чемпионов 2025/26   •   Португалия, Лиссабон   •   1/4 финала, мужчины
Сегодня 00:00   •   идёт
Спортинг Л
Спортинг Л
(Лиссабон)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Спортинг Л
Ничья
Арсенал
Проголосовало 20 человек

Реклама

Живи спортом!