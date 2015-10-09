"Манчестер Сити" хочет подписать нового таланта АПЛ: он спец по аутам

"Манчестер Сити" активизировал интерес к защитнику "Брентфорда" Микаелю Кайоде. Команда Хосепа Гвардиолы может подписать новичка в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.

По информации источника, "горожане" находятся под впечатлением от прогресса 21-летнего Кайоде, который в этом сезоне заслужил репутацию главного специалиста по вбросу аутов в английской премьер-лиге (АПЛ).

Отмечается, что подписание Кайоде находится в приоритете "Сити" даже с учётом слухов, что Гвардиола может покинуть команду. Однако, если испанский специалмст останется, шансы "горожан" заполучить игрока будут выше.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" присоединились к "Сити" в гонке за подписание Кайоде. "Брентфорд" оценивает своего игрока в 57,5 миллиона евро.

Майкл Кайоде выступает за "Брентфорд" с января 2025 года. В составе английской команды он на данный момент провёл 49 матчей, в которых забил один мяч и отдал 2 голевые передачи, включая 37 игр, один гол и один ассист в сезоне 2025/2026.

Контракт Кайоде с "Брентфордом" рассчитан до 30 июня 2030 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 27 миллионов евро.

