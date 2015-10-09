Испания
Вчера 21:05
 

Жёсткий эпизод в "Барсе": Ямаль уклонился от Флика - реакция тренера

©instagram.com/fcbarcelona/

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался о поведении Ламина Ямаля после победного матча 30-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (2:1), сообщают Vesti.kz.

Вингер не стал праздновать решающий гол Роберта Левандовски на 87-й минуте и сразу после финального свистка направился в подтрибунное помещение.

По пути он прошёл мимо Флика, который попытался остановить игрока, однако Ямаль уклонился от контакта и, указав на что-то жестом, вызвал заметное недовольство тренера.

"Ламину всего 18 лет, и, на мой взгляд, он — невероятный игрок. При повторном просмотре матча особенно заметно, насколько впечатляют его действия на поле. Да, иногда он расстраивается, если я его меняю, или когда оказывается под плотной опекой четырёх‑пяти соперников — в таких ситуациях он может ударить по воротам и промахнуться. Ему бывает неприятно из‑за промахов, но он страстный игрок, и я его полностью поддерживаю.

Он на верном пути, и мы создаём условия для его развития. Не каждое его действие должно вызывать широкий резонанс. Понимаю, что все пристально следят за ним — ведь он действительно фантастический игрок, — но не стоит забывать, что ему всего 18. Я сказал ему, что ошибки допустимы и что я буду его защищать. В будущем он станет одним из лучших, если не лучшим", — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

