VAR под критикой: "Реал" сравнил эпизоды с Вальверде и игроком "Барсы"

На клубном телевидении "Реала" вышел сюжет, в котором мадридцы жёстко прошлись по теме судейства, намекнув на двойные стандарты при оценке одинаковых эпизодов, сообщают Vesti.kz.

В пример "сливочные" привели удаление Федерико Вальверде в дерби с "Атлетико" — тогда уругваец получил прямую красную, а система VAR даже не вмешалась. При этом уже в последнем туре аналогичная ситуация с участием защитника "Барселоны" Жерара Мартина завершилась иначе — после просмотра видеоповтора удаление было отменено.

"Удаление Вальверде не пересмотрели с помощью ВАР. А эпизод с Жераром Мартином – да. В одном случае – да, в другом – нет. Почему?" - говорится в программе.

В "Реале" считают такие решения показателем разного подхода арбитров. На данный момент мадридский клуб идёт в Ла Лиге вторым, отставая от лидирующей "Барселоны" на семь очков.

