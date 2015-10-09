Испания
Вчера 21:54
 

VAR под критикой: "Реал" сравнил эпизоды с Вальверде и игроком "Барсы"

©Depositphotos.com/fitimi

На клубном телевидении "Реала" вышел сюжет, в котором мадридцы жёстко прошлись по теме судейства, намекнув на двойные стандарты при оценке одинаковых эпизодов, сообщают Vesti.kz.

В пример "сливочные" привели удаление Федерико Вальверде в дерби с "Атлетико" — тогда уругваец получил прямую красную, а система VAR даже не вмешалась. При этом уже в последнем туре аналогичная ситуация с участием защитника "Барселоны" Жерара Мартина завершилась иначе — после просмотра видеоповтора удаление было отменено.

"Удаление Вальверде не пересмотрели с помощью ВАР. А эпизод с Жераром Мартином – да. В одном случае – да, в другом – нет. Почему?" - говорится в программе.

В "Реале" считают такие решения показателем разного подхода арбитров. На данный момент мадридский клуб идёт в Ла Лиге вторым, отставая от лидирующей "Барселоны" на семь очков.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 30 22 3 5 64-28 69
3 Вильярреал 30 18 4 8 54-35 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46-45 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
10 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Жирона 30 9 10 11 32-44 37
13 Валенсия 30 9 8 13 34-45 35
14 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
15 Алавес 30 8 8 14 32-43 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
17 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
18 Эльче 30 6 11 13 38-47 29
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Барселона   •   1/4 финала, мужчины
9 апреля 00:00   •   не начат
Барселона
- : -
Атлетико М
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 42 человек

