6 голами обернулся матч клуба Покатилова в зарубежном чемпионате

Бакинский "Сабах" обыграл "Араз-Нахчыван" в матче 26-го тура чемпионата Азербайджана, сообщают Vesti.kz.

Выездная для "Сабаха" встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Примечательно, что "Араз" дважды выходил вперед. На седьмой минуте Фелипе Сантос огорчил вратаря сборной Казахстана Стаса Покатилова.

На 13-й минуте Велько Шимич восстановил равновесие. На 26-й минуте Хамиду Кейта вновь вывел "Араз" вперед.

На 37-й минуте Джой-Ланс Микелс сравнял счет с пенальти. На 59-й минуте Микелс не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

Впрочем, на 63-й минуте Микелс вывел "Сабах" вперед. На 81-й минуте Кахим Пэррис поставил точку в этой игре.

"Сабах" набрал 65 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. Клуб из Баку опережает "Карабах" на десять очков. При этом "Карабах" имеет матч в запасе.

