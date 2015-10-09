Лондонский "Челси" готов расстаться с аргентинским вингером Алехандро Гарначо уже этим летом на фоне кадровых перестановок в атаке, передают Vesti.kz.

Клуб открыт к предложениям

Как сообщает журналист Саймон Филлипс, "синие" намерены выслушать предложения по игроку. Несмотря на то, что 21-летний футболист присоединился к лондонцам лишь прошлым летом, он не сумел закрепиться в основном составе.

В текущем сезоне Гарначо провёл 31 матч во всех турнирах, однако в рамках английской премьер-лиге (АПЛ) отметился всего одним забитым мячом.

Возможная продажа без прибыли

По информации источника, "Челси" рассчитывает вернуть вложенные средства и готов отпустить игрока примерно за ту же сумму, что и заплатил "Манчестер Юнайтед — около 40 миллионов фунтов.

Отмечается, что внутри клуба не полностью довольны этим трансфером: сделка была оформлена в конце августа, когда у лондонцев оставалось ограниченное количество вариантов на рынке.

Фактор Сатпаева

Уже летом 2026 года состав и атаку "Челси" должен пополнить форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев.

Английский клуб подписал нападающего "Кайрата" в 2025 году, однако по условиям соглашения он сможет присоединиться к новой команде только после достижения совершеннолетия — в августе 2026 года.

При этом ранее сообщалось, что в Англии Сатпаева могут использовать на левом фланге атаки — именно на той позиции, где чаще всего действует Гарначо.

"Челси" рассматривает перевод Сатпаева в молодежную команду

