Англия
Сегодня 14:15
 

"Челси" решил продать звезду перед трансфером Сатпаева

"Челси" решил продать звезду перед трансфером Сатпаева

Лондонский "Челси" готов расстаться с аргентинским вингером Алехандро Гарначо уже этим летом на фоне кадровых перестановок в атаке, передают Vesti.kz.

Клуб открыт к предложениям

Как сообщает журналист Саймон Филлипс, "синие" намерены выслушать предложения по игроку. Несмотря на то, что 21-летний футболист присоединился к лондонцам лишь прошлым летом, он не сумел закрепиться в основном составе.

В текущем сезоне Гарначо провёл 31 матч во всех турнирах, однако в рамках английской премьер-лиге (АПЛ) отметился всего одним забитым мячом.

Возможная продажа без прибыли

По информации источника, "Челси" рассчитывает вернуть вложенные средства и готов отпустить игрока примерно за ту же сумму, что и заплатил "Манчестер Юнайтед — около 40 миллионов фунтов.

Отмечается, что внутри клуба не полностью довольны этим трансфером: сделка была оформлена в конце августа, когда у лондонцев оставалось ограниченное количество вариантов на рынке.

Фактор Сатпаева

Уже летом 2026 года состав и атаку "Челси" должен пополнить форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев.

Английский клуб подписал нападающего "Кайрата" в 2025 году, однако по условиям соглашения он сможет присоединиться к новой команде только после достижения совершеннолетия — в августе 2026 года.

При этом ранее сообщалось, что в Англии Сатпаева могут использовать на левом фланге атаки — именно на той позиции, где чаще всего действует Гарначо.

"Челси" рассматривает перевод Сатпаева в молодежную команду

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

Лига чемпионов 2025/26   •   Франция, Париж   •   1/4 финала, мужчины
9 апреля 00:00   •   не начат
ПСЖ
(Париж)
- : -
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 108 человек

