Разгромом обернулся матч "Елимая" в Кубке Казахстана

"Елимай" из Семея обыграл на выезде туркестанский "Туран" в матче 1/16 финала Кубка Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Туркестане завершилась победой гостей со счетом 4:1. На восьмой минуте Адилбек Жумаханов из "Елимая" оформил первое взятие ворот в этом матче. Роман Муртазаев на 28-й минуте удвоил преимущество клуба из Семея.

На 59-й минуте Эльхан Саидов отыграл один мяч. Впрочем, дубль Ивана Свиридова, оформленный на 74-й и 76-й минуте позволил гостям одержать разгромную победу.

В следующем раунде "Елимай" сыграет с победителем пары "Арыс" - "Актобе".

Действующим обладателем Кубка Казахстана является костанайский "Тобол".

