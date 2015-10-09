Кубок Казахстана
Разгромом обернулся матч "Елимая" в Кубке Казахстана

"Елимай" из Семея обыграл на выезде туркестанский "Туран" в матче 1/16 финала Кубка Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Туркестане завершилась победой гостей со счетом 4:1. На восьмой минуте Адилбек Жумаханов из "Елимая" оформил первое взятие ворот в этом матче. Роман Муртазаев на 28-й минуте удвоил преимущество клуба из Семея.

На 59-й минуте Эльхан Саидов отыграл один мяч. Впрочем, дубль Ивана Свиридова, оформленный на 74-й и 76-й минуте позволил гостям одержать разгромную победу.

В следующем раунде "Елимай" сыграет с победителем пары "Арыс" - "Актобе".

Действующим обладателем Кубка Казахстана является костанайский "Тобол".


Кубок Казахстана по футболу 2026   •   Казахстан, Павлодарская обл., Экибастуз   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 15:00   •   не начат
Батыр
(Экибастуз)
- : -
Каспий
(Актау)
Кто победит в основное время?
Батыр
Ничья
Каспий
Проголосовало 9 человек

