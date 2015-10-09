"Кайрат" и "Астана": определились девять клубов, прошедших в 1/8 финала Кубка Казахстана

Стали известны девять клубов, пробившихся в 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

По итогам первого дня 1/16 финала в следующую стадию пробились: "Атырау", "Кайсар" (Кызылорда), "Тобол" (Костанай), "Астана", "Кайрат" (Алматы), "Ордабасы" (Шымкент), "Елимай" (Семей) и "Жетысу" (Талдыкорган). Кроме того, павлодарский "Иртыш" автоматически вышел в 1/8 финала после отказа столичного SD Family.

Матчи 1/16 финала, сыгранные 8 апреля:

Завтра, 9 апреля, пройдут еще семь матчей 1/16 финала.

Jelaev Nan - "Алтай"

"Хромтау" - "Женис"

"Арыс" - "Актобе"

"Тараз" - "Улытау"

"Батыр" - "Каспий"

"Шахтер" - "Окжетпес"

"Хан-Тенгри" - "Кызылжар"

Действующим обладателем трофея является костанайский "Тобол".

