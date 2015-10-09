Кубок Казахстана
"Кайрат" и "Астана": определились девять клубов, прошедших в 1/8 финала Кубка Казахстана

"Кайрат" и "Астана": определились девять клубов, прошедших в 1/8 финала Кубка Казахстана ©qfl.kz

Стали известны девять клубов, пробившихся в 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

По итогам первого дня 1/16 финала в следующую стадию пробились: "Атырау", "Кайсар" (Кызылорда), "Тобол" (Костанай), "Астана", "Кайрат" (Алматы), "Ордабасы" (Шымкент), "Елимай" (Семей) и "Жетысу" (Талдыкорган). Кроме того, павлодарский "Иртыш" автоматически вышел в 1/8 финала после  отказа столичного SD Family.

Матчи 1/16 финала, сыгранные 8 апреля:

Завтра, 9 апреля, пройдут еще семь матчей 1/16 финала.

  • Jelaev Nan - "Алтай"
  • "Хромтау" - "Женис"
  • "Арыс" - "Актобе"
  • "Тараз" - "Улытау"
  • "Батыр" - "Каспий"
  • "Шахтер" - "Окжетпес"
  • "Хан-Тенгри" - "Кызылжар"

Действующим обладателем трофея является костанайский "Тобол".

Кубок Казахстана по футболу 2026   •   Казахстан, Туркестанская обл., Арысский р-н, Арысь   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 15:00   •   не начат
Кто победит в основное время?
Арысь
Ничья
Актобе
Проголосовало 98 человек

