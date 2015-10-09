"Кайрат" и "Астана": определились девять клубов, прошедших в 1/8 финала Кубка Казахстана

Стали известны девять клубов, пробившихся в 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
По итогам первого дня 1/16 финала в следующую стадию пробились: "Атырау", "Кайсар" (Кызылорда), "Тобол" (Костанай), "Астана", "Кайрат" (Алматы), "Ордабасы" (Шымкент), "Елимай" (Семей) и "Жетысу" (Талдыкорган). Кроме того, павлодарский "Иртыш" автоматически вышел в 1/8 финала после отказа столичного SD Family.
Матчи 1/16 финала, сыгранные 8 апреля:
- "Жас-Кыран" - "Атырау" 0:4
- "Талас" - "Кайсар" 0:2
- "Ансат" - "Тобол" 0:8
- "Жайык" - "Кайрат" 1:3
- БКС - "Астана" 1:2
- "Академия Оңтүстік" - "Ордабасы" 2:4
- "Туран" - "Елимай" 1:4
- "Каршыга" - "Жетысу" 0:1
Завтра, 9 апреля, пройдут еще семь матчей 1/16 финала.
- Jelaev Nan - "Алтай"
- "Хромтау" - "Женис"
- "Арыс" - "Актобе"
- "Тараз" - "Улытау"
- "Батыр" - "Каспий"
- "Шахтер" - "Окжетпес"
- "Хан-Тенгри" - "Кызылжар"
Действующим обладателем трофея является костанайский "Тобол".
