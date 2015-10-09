Кубок Казахстана
Сегодня 16:58
 

"Астана" победила в Алматы в матче с удалением и 3 голами

"Астана" победила в Алматы в матче с удалением и 3 голами

Столичная "Астана" обыграла алматинский БКС в матче 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Столичная "Астана" обыграла алматинский БКС в матче 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Алматы завершилась со счетом . На 30-й минуте Диас Пархатжан вывел БКС вперед.

"Астана" отыгралась на 34-й минуте благодаря голу Батырхана Мусаева. На 37-й минуте столичные остались в меньшинстве после удаления Мусы Таушева.

Впрочем, на 90+1-й минуте "Астана" вырвала победу благодаря голу Арсена Ахметова.

Действующим обладателем Кубка Казахстана является костанайский "Тобол". С ним в 1/8 финала сыграет столичный клуб.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Кубок Казахстана по футболу 2026   •   Казахстан, Жамбылская обл., Тараз   •   1/16 финала, мужчины
9 апреля 17:00   •   не начат
Тараз
Тараз
(Тараз)
- : -
Улытау
Улытау
(Жезказган)
Кто победит в основное время?
Тараз
Ничья
Улытау
Проголосовало 0 человек

