Кубок Казахстана
Матч "Ордабасы" в Кубке Казахстана обернулся 6 голами

©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" обыграл земляков из "Академии Оңтүстік" в матче 1/16 финала Кубка Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Встреча, в которой "Академия Оңтүстік" значилась хозяином поля завершилась со счетом 4:2 в пользу "Ордабасы".

На 12-й минуте Владислав Наумец вывел "Ордабасы" вперед. Хозяева поля отыгрались на 27-й минуте после гола Алибека Халдара.

На 45-й минуте Жасулан Амир вновь вывел гостей вперед. На 55-й минуте болгарский легионер "Ордабасы" Димитар Митков поразил собственные ворота - 2:2.

Впрочем, на 71-й минуте Эльхан Астанов вновь позволил "Ордабасы" выйти вперед. Окончательный результат на 88-й минуте установил Амир.

В следующем раунде "Ордабасы" сыграет с победителем пары "Батыр" - "Каспий".

Действующим обладателем Кубка Казахстана является костанайский "Тобол".


Кубок Казахстана по футболу 2026   •   Казахстан, Туркестанская обл., Арысский р-н, Арысь   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 15:00   •   не начат
Арысь
Арысь
(Арысь)
- : -
Актобе
Актобе
(Актобе)
