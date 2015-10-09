Со счетом 0:8 был сыгран матч "Тобола" в Кубке Казахстана

Костанайский "Тобол" разгромил на выезде "Ансат" из Аксу в матче 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу костанайцев. В их составе отличились: Александр Зуев (вторая минута), Рубин Хебай (седьмая и 24 минута), Жаслан Жумашев (десятая минута), Данияр Усенов (35), Луис Герра (51, 85) и Урош Милованович (62).

В следующей стадии "Тобол" сыграет с победителем пары БКС - "Астана".

Костанайцы являются действующими обладателем Кубка Казахстана.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!