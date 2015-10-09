Кубок Казахстана
Сегодня 16:55
 

"Кайрат" сотворил камбэк с дублем в Кубке Казахстана

"Кайрат" сотворил камбэк с дублем в Кубке Казахстана ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" обыграл уральский "Жайык" в матче 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Алматинский "Кайрат" обыграл уральский "Жайык" в матче 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Матч в Уральске завершился победой гостей со счетом 3:1. Примечательно, что "Кайрату", который играл резервным составом пришлось отыгрываться поле гола Тимура Мухаметжанова, забитого на 26-й минуте.

На 36-й минуте Азамат Туякбаев восстановил равновесие. На 51-й минуте Туякбаев забил второй гол, а третий мяч на 73-й минуте забил Евгений Петрик.

В следующем раунде "Кайрат" сыграет с "Кайсаром", который прошел "Талас".

Действующим обладателем Кубка Казахстана является костанайский "Тобол".

