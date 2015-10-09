Двумя голами завершился матч "Кайсара" в Кубке Казахстана

Кызылординский "Кайсар" обыграл на выезде "Талас" в матче 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу кызылординцев. На 18-й минуте Муслим Жумат забил первый гол. А окончательный результат на 20-й минуте установил Саги Совет.
В следующей стадии "Кайсар" сыграет с победителем пары "Жайык" - "Кайрат".
Действующим обладателем Кубка Казахстана является костанайский "Тобол".
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
