Кубок Казахстана
Вчера 20:57
 

Игрок "Кайрата" принес победу другому клубу в Кубке Казахстана

Игрок "Кайрата" принес победу другому клубу в Кубке Казахстана

Талдыкорганский "Жетысу" обыграл ФК "Каршига" из Чунджи в матче 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Талдыкорганский "Жетысу" обыграл ФК "Каршига" из Чунджи в матче 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Гостевая для тылдыкоганцев встреча прошла в Алматы на стадионе "Жас-Кыран" и завершилась со счетом 1:0 в их пользу.

Единственный гол на 45-й минуте забил арендованный у "Кайрата" казахстанский форвард Мансур Биркурманов.

В 1/8 финала "Жетысу" сыграет с "Атырау", который в Алматы обыграл "Жас-Кыран".

Действующим обладателем трофея является костанайский "Тобол".


Кубок Казахстана по футболу 2026   •   Казахстан, Алматы   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 16:00   •   не начат
Хан Тенгри
Хан Тенгри
(Алматы)
- : -
Кызылжар
Кызылжар
(Петропавловск)
Кто победит в основное время?
Хан Тенгри
Ничья
Кызылжар
Проголосовало 1 человек

