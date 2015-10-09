Игрок "Кайрата" принес победу другому клубу в Кубке Казахстана

Талдыкорганский "Жетысу" обыграл ФК "Каршига" из Чунджи в матче 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Гостевая для тылдыкоганцев встреча прошла в Алматы на стадионе "Жас-Кыран" и завершилась со счетом 1:0 в их пользу.

Единственный гол на 45-й минуте забил арендованный у "Кайрата" казахстанский форвард Мансур Биркурманов.

В 1/8 финала "Жетысу" сыграет с "Атырау", который в Алматы обыграл "Жас-Кыран".

Действующим обладателем трофея является костанайский "Тобол".

