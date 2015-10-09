Потерянный титул: звезда "Актобе" Нани вспомнил главный кошмар карьеры

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед", выступающий ныне за "Актобе" Луиш Нани вспомнил один из самых болезненных моментов в своей карьере — развязку чемпионской гонки АПЛ сезона-2011/12, сообщают Vesti.kz.

Тогда "Манчестер Сити" вырвал титул у МЮ, победив в самом конце последнего тура "Куинз Парк Рейнджерс" (3:2), а решающий гол Серхио Агуэро (94 минута) стал настоящей легендой английского футбола.

"Эта горечь от неудачи будет со мной ещё долго. Это был реальный шок, мы не ожидали такую развязку", - цитирует слова португальского футболиста derbyderbyderby.it.

Aguero's 93rd-minute goal vs QPR in 2012 🔥 Secured City's first Premier League title in 44 years! Martin Tyler's commentary is still iconic: 'Aguerooooo... I swear you'll never see anything like this ever again!

Напомним, Нани защищал цвета манкунианцев с 2007 по 2015 год. В начале 2026 года португалец возобновил карьеру, ради перехода в "Актобе".

