Потерянный титул: звезда "Актобе" Нани вспомнил главный кошмар карьеры

©ФК "Актобе"

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед", выступающий ныне за "Актобе" Луиш Нани вспомнил один из самых болезненных моментов в своей карьере — развязку чемпионской гонки АПЛ сезона-2011/12, сообщают Vesti.kz.

Тогда "Манчестер Сити" вырвал титул у МЮ, победив в самом конце последнего тура "Куинз Парк Рейнджерс" (3:2), а решающий гол Серхио Агуэро (94 минута) стал настоящей легендой английского футбола.

"Эта горечь от неудачи будет со мной ещё долго. Это был реальный шок, мы не ожидали такую развязку", - цитирует слова португальского футболиста derbyderbyderby.it.

Напомним, Нани защищал цвета манкунианцев с 2007 по 2015 год. В начале 2026 года португалец возобновил карьеру, ради перехода в "Актобе".

