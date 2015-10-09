Россия
Сегодня 07:30
 

Нуралы Алип забил пенальти, но "Зенит" проиграл "Спартаку"

©ФК "Зенит"

"Зенит" из Санкт-Петербурга проиграл московскому "Спартаку" в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Кубка России, сообщают Vesti.kz.

Развязка матча получилась максимально драматичной. На 44-й минуте полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко не сумел реализовать пенальти — вратарь Евгений Латышонок вытащил удар и оставил свою команду в игре.

В основное время соперники так и не смогли распечатать ворота друг друга, а судьба встречи решилась в серии пенальти. Там хладнокровнее оказались москвичи — 7:6.

Отыгравший всю встречу целиком защитник "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип удачно реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти, сделав счет 5:4 в пользу своего клуба.

Теперь в финале Пути регионов "Спартак" сразится с ЦСКА.

Добавим, что действующим обладателем Кубка является именно ЦСКА.

