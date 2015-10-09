Кварацхелия повторил достижение Бензема в Лиге чемпионов

Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия продолжает творить историю в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Грузинский атакующий игрок отметился голом в первом четвертьфинальном матче против "Ливерпуля" (2:0) и оформил уникальное достижение.

Кварацхелия стал первым футболистом с сезона-2021/22, кому удалось забивать в четырёх подряд матчах плей-офф Лиги чемпионов. Ранее подобная серия покорялась лишь Кариму Бензема. Об этом сообщает Opta Sports.

Примечательно, что результативная серия грузина тянется ещё с прошлого сезона: тогда он отличился в финале турнира против "Интера" (5:0), а затем продолжил забивать уже в новом розыгрыше — в обоих матчах 1/8 финала с "Челси" (5:2, 3:0).

В текущем сезоне на счету Кварацхелии 39 матчей во всех турнирах, 13 голов и восемь результативных передач. По данным Transfermarkt, стоимость игрока сборной Грузии оценивается в 90 миллионов евро.

