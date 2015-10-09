Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Лига чемпионов
Сегодня 02:07
 

Лига чемпионов: "Барселона" в меньшинстве проиграла "Атлетико", а ПСЖ победил "Ливерпуль"

  Комментарии (1)

Поделиться
©depositphotos.com/ mrogowski_photography

В футбольной Лиге чемпионов состоялись два матча 1/4-й финала, сообщает корреспондент Vesti.kz. "Атлетико" добился гостевой победы над "Барселоной", а ПСД на своей арене обыграл "Ливерпуль". 

Поделиться
1

В футбольной Лиге чемпионов состоялись два матча 1/4-й финала, сообщает корреспондент Vesti.kz. "Атлетико" добился гостевой победы над "Барселоной", а ПСД на своей арене обыграл "Ливерпуль". 

В обоих матчах победы были оформлены всухую - выигравшие команды отметились двумя голами.

В испанском дерби между двумя командами Ла Лиги "Барселона" потерпела домашнее поражение от мадридского "Атлетико". На 44-й минуте каталонцы остались в меньшинстве после удаления Пау Кубарси и сразу же пропустили гол. Счет открыл Хулиан Альварес.


А на 70-й минуте Александр Сорлот забил "Барселоне" второй гол. 

Также со счетом 2:0 ПСЖ в первом матче четвертьфинала в Париже обыграл "Ливерпуль". На 11-й минуте счет открыл Десир Дуэ. А на 65-й точку во встрече поставил Хвича Кварацхелия.


Ответные матчи состоятся через неделю - в ночь с 14 на 15 апреля.

Напомним, что ранее в четвертьфинале Лиги чемпионов "Бавария" в гостях обыграла "Реал" со счетом 2:1, а "Арсенал" на выезде со счетом 1:0 выиграл у "Спортинга".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!