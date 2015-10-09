Ханси Флик объяснил поражение "Барселоны" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался после поражения своей команды от "Атлетико" (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Немецкий специалист разобрал игру, указал на ключевые ошибки и подчеркнул, что интрига в противостоянии сохраняется.

"Они забили два гола, у них очень высокое качество в атакующей линии. Мы знаем, что против них непросто обороняться. В эпизоде с первым голом мы должны были защищаться намного лучше. Мы получаем красную карточку, и сразу после этого "Атлетико" забивает первый мяч… сегодня VAR был очень сосредоточен на "Атлетико". Там немецкий специалист, так что спасибо Германии.

Мы хорошо сыграли в первом тайме и также во втором, даже оставшись в меньшинстве, — сказал он. — Вдесятером мы отдали всё; сегодня нам просто не повезло. Мы будем бороться. Всё ещё не закончено. Возможно, полуфинал пока далеко, но у нас есть шанс, и мы постараемся им воспользоваться", — приводит слова Флика ESPN.