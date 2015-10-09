Удаление и гол легионера решили судьбу матча в Кубке Казахстана

Алматинский "Хан Тенгри" не смог выйти в 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, проиграв петропавловскому "Кызылжару", передают Vesti.kz.

Встреча 1/16 финала в Алматы завершилась со счётом 0:1. Решающий гол у гостей на 45-й минуте забил ивуарийский нападающий Этьен Бугре. При этом алматинцы с 33-й минуты играли в меньшинстве после удаления Рустама Эмирова.

В 1/8 финала "Кызылжар" сыграет с павлодарским "Иртышом", который автоматически вышел в эту стадию кубкового турнира после отказа столичного SD Family.

Результаты других матчей 1/16 финала:

"Жас-Кыран" - "Атырау" 0:4

"Талас" - "Кайсар" 0:2

"Ансат" - "Тобол" 0:8

"Жайык" - "Кайрат" 1:3

БКС - "Астана" 1:2

"Академия Онтустик" - "Ордабасы" 2:4

"Туран" - "Елимай" 1:4

"Каршыга" - "Жетысу" 0:1

"Желаев Нан" - "Алтай" 0:2

"Хромтау" - "Женис" 1:4

"Арысь" - "Актобе" 0:4

"Батыр" - "Каспий" 0:4

"Шахтёр" - "Окжетпес" 2:3

"Тараз" - "Улытау" (0:0, 0:1 в дополнительное время)

