Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Лига чемпионов
Сегодня 07:20
 

Победный гол на 91-й минуте решил судьбу матча "Спортинг" - "Арсенал" в ЛЧ

  Комментарии

Поделиться
Кай Хавертц. ©ФК "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" добился минимальной победы на выезде над лиссабонским "Спортингом" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Поделиться

Лондонский "Арсенал" добился минимальной победы на выезде над лиссабонским "Спортингом" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Драма в Лиссабоне

Встреча прошла на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне (Португалия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 64-й минуте испанский полузащитник "канониров" Мартин Субименди отправил мяч в сетку, однако гол был отменён из-за положения "вне игры".

Развязка наступила уже в компенсированное время — на 90+1-й минуте немецкий нападающий Кай Хаверц забил победный мяч и принёс лондонцам важнейший результат на выезде.

Второй матч противостояния состоится в ночь с 15 на 16 апреля в Лондоне (Англия) на стадионе "Эмирейтс".

Путь к четвертьфиналу

На стадии 1/8 финала "Спортинг" прошёл норвежский "Будё-Глимт" (0:3, 5:0).

"Арсенал", в свою очередь, оказался сильнее леверкузенского "Байера" (1:1, 2:0).

Бавария" обыграла "Реал" и сделала шаг к полуфиналу Лиги чемпионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Франция, Париж   •   1/4 финала, мужчины
9 апреля 00:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 108 человек

Реклама

Живи спортом!