Победный гол на 91-й минуте решил судьбу матча "Спортинг" - "Арсенал" в ЛЧ

Лондонский "Арсенал" добился минимальной победы на выезде над лиссабонским "Спортингом" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Драма в Лиссабоне

Встреча прошла на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне (Португалия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 64-й минуте испанский полузащитник "канониров" Мартин Субименди отправил мяч в сетку, однако гол был отменён из-за положения "вне игры".

Развязка наступила уже в компенсированное время — на 90+1-й минуте немецкий нападающий Кай Хаверц забил победный мяч и принёс лондонцам важнейший результат на выезде.

Второй матч противостояния состоится в ночь с 15 на 16 апреля в Лондоне (Англия) на стадионе "Эмирейтс".

Путь к четвертьфиналу

На стадии 1/8 финала "Спортинг" прошёл норвежский "Будё-Глимт" (0:3, 5:0).

"Арсенал", в свою очередь, оказался сильнее леверкузенского "Байера" (1:1, 2:0).

