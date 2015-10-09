"Бавария" обыграла "Реал" и сделала шаг к полуфиналу Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" обыграла мадридский "Реал" на выезде в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Ход матча

Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде (Испания) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 41-й минуте — отличился вингер мюнхенцев Луис Диас.

Сразу после перерыва, на 46-й минуте, капитан сборной Англии Харри Кейн удвоил преимущество "Баварии".

"Реал" сумел сократить отставание на 74-й минуте усилиями французского форварда Килиана Мбаппе, однако на большее хозяев не хватило.

Ответная встреча между командами состоится в ночь с 15 на 16 апреля на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене (Германия).

Путь к четвертьфиналу

На стадии 1/8 финала "Реал" уверенно прошёл английский "Манчестер Сити", выиграв по сумме двух матчей со счётом 5:1.

В свою очередь, "Бавария" разгромила итальянскую "Аталанту" с общим счётом 10:2.

