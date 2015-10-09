Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Лига чемпионов
Сегодня 08:56
 

Арне Слот прокомментировал решение по Салаху на матч Лиги чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Арне Слот прокомментировал решение по Салаху на матч Лиги чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот оставил Мохамеда Салаха на скамейке запасных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Красные" потерпели поражение в Париже, пропустив два безответных гола. Звёздный египтянин не попал в стартовый состав и даже не вышел на замену в концовке встречи, когда "Ливерпуль" уже проигрывал 0:2.

"В концовке нам пришлось биться за выживание – на протяжении 20-25 минут мы только и делали, что оборонялись. Лучшим решением было сохранить силы Салаха для предстоящих матчей", – приводит журналист Фабрицио Романо слова Арне Слота, главного тренера "Ливерпуля".

Ответная встреча на "Энфилде" состоится 14 апреля.

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Астана   •   Тур 5, мужчины
11 апреля 19:00   •   не начат
Астана
Астана
(Астана)
- : -
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
Кто победит в основное время?
Астана
Ничья
Ордабасы
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!