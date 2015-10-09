Арне Слот прокомментировал решение по Салаху на матч Лиги чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот оставил Мохамеда Салаха на скамейке запасных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, сообщают Vesti.kz.

"Красные" потерпели поражение в Париже, пропустив два безответных гола. Звёздный египтянин не попал в стартовый состав и даже не вышел на замену в концовке встречи, когда "Ливерпуль" уже проигрывал 0:2.

"В концовке нам пришлось биться за выживание – на протяжении 20-25 минут мы только и делали, что оборонялись. Лучшим решением было сохранить силы Салаха для предстоящих матчей", – приводит журналист Фабрицио Романо слова Арне Слота, главного тренера "Ливерпуля".

🚨⚠️ Arne Slot on Mo Salah playing zero minutes vs PSG: “The last part of the game was about surviving for us, this was a 20-25 mins where we were only defending…



…and it’s better to save his energy for the upcoming games”. pic.twitter.com/RfypGsIngk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 9, 2026

Ответная встреча на "Энфилде" состоится 14 апреля.

