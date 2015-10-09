Лига чемпионов
Сегодня 08:36
 

Четыре победы в сезоне: ПСЖ разносит Англию в Лиге чемпионов

Четыре победы в сезоне: ПСЖ разносит Англию в Лиге чемпионов ©x.com/PSG

ПСЖ уверенно разбирается с английскими клубами в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

ПСЖ уверенно разбирается с английскими клубами в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На счету парижан — четыре победы и одна ничья в матчах против представителей АПЛ с общим счетом 16:5. Очередной жертвой стал "Ливерпуль": в первом четвертьфинале французы взяли верх со счётом 2:0. Встреча прошла 8 апреля на "Парк де Пренс" в Париже.

Ещё на стадии 1/8 финала команда из столицы Франции без шансов прошла "Челси", дважды обыграв лондонцев — 5:2 и 3:0. На общем этапе турнира ПСЖ также разгромил "Тоттенхэм" (5:2) и сыграл вничью с "Ньюкаслом" (1:1).

Ответная встреча с "Ливерпулем" состоится 14 апреля на "Энфилде".

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Гамбург   •   Регулярный чемпионат, мужчины
11 апреля 21:30   •   не начат
Санкт-Паули
Санкт-Паули
(Гамбург)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
Санкт-Паули
Ничья
Бавария
Проголосовало 2 человек

