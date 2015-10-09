Четыре победы в сезоне: ПСЖ разносит Англию в Лиге чемпионов

ПСЖ уверенно разбирается с английскими клубами в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На счету парижан — четыре победы и одна ничья в матчах против представителей АПЛ с общим счетом 16:5. Очередной жертвой стал "Ливерпуль": в первом четвертьфинале французы взяли верх со счётом 2:0. Встреча прошла 8 апреля на "Парк де Пренс" в Париже.

Ещё на стадии 1/8 финала команда из столицы Франции без шансов прошла "Челси", дважды обыграв лондонцев — 5:2 и 3:0. На общем этапе турнира ПСЖ также разгромил "Тоттенхэм" (5:2) и сыграл вничью с "Ньюкаслом" (1:1).

Ответная встреча с "Ливерпулем" состоится 14 апреля на "Энфилде".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!