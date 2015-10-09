В Англии выбрали подходящую позицию для Сатпаева в "Челси"

Популярный паблик Vince, специализирующий на "Челси", поделился мнением о том, на какой позиции лондонский клуб мог бы использовать казахстанского нападающего Дастана Сатпаева, сообщают Vesti.kz.
По мнению автора, наиболее подходящей позицией для таланта "Кайрата" является левый фланг атаки "синих".
"В "Челси" я буду развивать Дастана Сатпаева как левого вингера. Он быстрый, мощный, действует напрямую и может смещаться в центр, нанося эти мощные удары. Если мы отдадим его в аренду, это тоже должно быть целью. Мы не используем позицию "второго нападающего" и не нуждаемся в низкорослом центрфорварде. Так что позиция — левый вингер", - говорится в сообщении.
At Chelsea, I will develop Dastan Satpaev as a left winger. He's quick, powerful, direct and he can cut in and unleash those powerful shots.— Vince™ (@Blue_Footy) April 5, 2026
If we are loaning him out, that should be the target too. We don't use SS or need a short CF.
So, LW it is. https://t.co/Byh9MyOrji
Ожидается, что Сатпаев присоединится к "Челси" летом 2026 года. Договоренность между клубами была достигнута еще в феврале 2025 года.
В текущем сезоне футболист продолжает выступать за "Кайрат". В матче четвертого тура КПЛ против "Астаны" 5 апреля он отметился результативной игрой - забил гол и отдал голевую передачу, внеся вклад в победу алматинской команды со счетом 4:0.
