В Англии выбрали подходящую позицию для Сатпаева в "Челси"

Популярный паблик Vince, специализирующий на "Челси", поделился мнением о том, на какой позиции лондонский клуб мог бы использовать казахстанского нападающего Дастана Сатпаева, сообщают Vesti.kz.

По мнению автора, наиболее подходящей позицией для таланта "Кайрата" является левый фланг атаки "синих".

"В "Челси" я буду развивать Дастана Сатпаева как левого вингера. Он быстрый, мощный, действует напрямую и может смещаться в центр, нанося эти мощные удары. Если мы отдадим его в аренду, это тоже должно быть целью. Мы не используем позицию "второго нападающего" и не нуждаемся в низкорослом центрфорварде. Так что позиция — левый вингер", - говорится в сообщении.

At Chelsea, I will develop Dastan Satpaev as a left winger. He's quick, powerful, direct and he can cut in and unleash those powerful shots.



If we are loaning him out, that should be the target too. We don't use SS or need a short CF.



So, LW it is. — Vince™ (@Blue_Footy) April 5, 2026

Ожидается, что Сатпаев присоединится к "Челси" летом 2026 года. Договоренность между клубами была достигнута еще в феврале 2025 года.

В текущем сезоне футболист продолжает выступать за "Кайрат". В матче четвертого тура КПЛ против "Астаны" 5 апреля он отметился результативной игрой - забил гол и отдал голевую передачу, внеся вклад в победу алматинской команды со счетом 4:0.

