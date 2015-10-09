Уволенный из топ-клуба тренер может заменить Гвардиолу в "Сити"

После ухода из мадридского "Реала" Хаби Алонсо оказался в центре внимания европейских грандов и может вернуться к работе уже в ближайшее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Интерес со стороны "Ливерпуля"

Одним из главных претендентов на 44-летнего тренера ранее назывался английский "Ливерпуль", который проводит нестабильный сезон.

Дополнительным фактором в пользу такого назначения является прошлое Алонсо — во время игровой карьеры он успешно выступал за мерсисайдцев, что делает возможное возвращение особенно символичным.

Вариант с "Манчестер Сити"

Однако "Ливерпуль" — не единственный клуб, заинтересованный в испанце. По информации журналиста Алекса Крука, Алонсо может стать кандидатом на пост главного тренера "Манчестер Сити".

Сообщается, что он рассматривается в качестве потенциального преемника каталонца Хосеп Гвардиола, который может покинуть команду по окончании сезона.

Решение — за самим специалистом

Окончательное решение о следующем месте работы будет принимать сам Алонсо, который не спешит с выбором и оценивает все возможные варианты.

Взлёт карьеры в Германии и неудача в Мадриде

Напомним, Алонсо начинал текущий сезон в качестве главного тренера мадридского "Реала", однако уже в январе покинул пост, уступив место неопытному Альваро Арбелоа.

До этого он успешно работал с леверкузенским "Байером", где добился исторического успеха — привёл команду к первому чемпионству в Бундеслиге (сезон-2023/2024) и выиграл национальный Кубок.

