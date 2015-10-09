Англия
Вчера 21:22
 

"Ливерпуль" нашел замену Салаху за 50 миллионов евро

"Ливерпуль" нашел замену Салаху за 50 миллионов евро ©instagram.com/liverpoolfc

"Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру "Монако" Магнеса Аклиуша, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру "Монако" Магнеса Аклиуша, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Согласно информации Fichajes, английский клуб рассматривает 24-летнего француза как возможную замену Мохамеду Салаху, который этим летом покинет "красных". Параллельно интерес к Аклиушу проявляет и "Манчестер Юнайтед".

Магнес — воспитанник "Монако". Его контракт действует до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне он провёл 37 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.

Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.


Лига чемпионов 2025/26   •   Франция, Париж   •   1/4 финала, мужчины
Сегодня 00:00   •   ожидание результата
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
ПСЖ

63%

Ничья

10%

Ливерпуль

27%

Проголосовало 227 человек

