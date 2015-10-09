"Ливерпуль" нашел замену Салаху за 50 миллионов евро

"Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру "Монако" Магнеса Аклиуша, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Согласно информации Fichajes, английский клуб рассматривает 24-летнего француза как возможную замену Мохамеду Салаху, который этим летом покинет "красных". Параллельно интерес к Аклиушу проявляет и "Манчестер Юнайтед".

Магнес — воспитанник "Монако". Его контракт действует до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне он провёл 37 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.

Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

