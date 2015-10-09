Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Лига чемпионов
Вчера 17:27
 

После поражения в Лиге чемпионов Мбаппе потребовал изменений в "Реале"

  Комментарии

Поделиться
©x.com/realmadrid

Поражение "Реала" от "Баварии" (1:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов не прошло бесследно внутри команды, передают Vesti.kz

Поражение "Реала" от "Баварии" (1:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов не прошло бесследно внутри команды, передают Vesti.kz

Несмотря на то что шансы на проход в полуфинал сохраняются, в Мадриде всерьёз обеспокоены уровнем игры.

По информации Foot Mercato, Килиан Мбаппе остался крайне недоволен тем, как выглядела команда. Француз, по данным источника, обратил внимание на то, что "Бавария" выглядела сильнее – как в тактическом плане, так и по качеству игры.

Сообщается, что нападающий уже начал задаваться вопросом: сможет ли он выигрывать крупные трофеи с этим "Реалом", если ситуация не изменится.

На этом фоне Мбаппе якобы дал понять руководству, что команде необходимы изменения – как в структуре игры, так и, возможно, в составе, чтобы соответствовать уровню ведущих клубов Европы.

Ответная игра

Ответная встреча между "Баварией" и "Реалом" пройдёт в ночь с 15 на 16 апреля в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена".

Ранее сообщалось, что нападающий мадридцев и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе повторил достижение Лионеля Месси по числу голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

Лига чемпионов 2025/26   •   Франция, Париж   •   1/4 финала, мужчины
Сегодня 00:00   •   ожидание результата
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
ПСЖ

63%

Ничья

10%

Ливерпуль

27%

Проголосовало 227 человек

Реклама

Живи спортом!