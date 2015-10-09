Симеоне раскрыл секрет победы "Атлетико" над "Барселоной" в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над каталонской "Барселоной" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд состоялась на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Для "Атлетико" это первая победа над "Барселоной" за 20 лет на её домашнем стадионе.

"Мы понимали, что у них высокая линия обороны и от этого идут опасные моменты. Мы хорошо поработали и в таких ситуациях их тревожили почти в каждом матче, создавали голевые моменты и атаки. Было тяжело, потому что они сильно прессинговали и лишали нас времени. Они выиграли 22 из 23 последних матчей, забивая в каждом из них. Приезжать сюда всегда непросто. Мы показали смелость и использовали свои моменты. Хулиан Альварес и Джулиано Симеоне хорошо понимали друг друга. Сёрлот был готов ко всему, идеальное завершение. Это хороший результат, но во вторник соперник наверняка заставит нас побороться", — приводит слова Симеоне Marca.

Ответный матч между командами состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе "Рияд Эйр Метрополитано" в Мадриде.

Напомним, предыдущая победа "Атлетико" над "Барселоной" на "Камп Ноу" случилась 5 февраля 2006 года (3:1). С тех пор "матрасники" обыгрывали сине-гранатовых на чужом поле лишь раз — 12 декабря 2024 года, но тот матч проходил не на "Камп Ноу", который был закрыт на реновацию.

