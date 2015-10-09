Мбаппе повторил голевой триумф Месси в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского "Реала" и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе повторил личный рекорд легендарного аргентинца Лионеля Месси по количеству голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Рекордный гол в матче с "Баварией"

В первом четвертьфинальном матче против мюнхенской "Баварии" (1:2) французский форвард отметился едиснтвенным забитым мячом "сливочных". Этот гол стал для него 14-м в текущем розыгрыше турнира.

Таким образом, Мбаппе повторил показатель Лионеля Месси, который забил 14 голов в сезоне-2011/12 — это лучший результат аргентинца за карьеру в Лиге чемпионов.

"Бавария" обыграла "Реал" и сделала шаг к полуфиналу Лиги чемпионов

Теперь погонится за рекордом Роналду?

Абсолютный рекорд по числу голов за один сезон Лиги чемпионов принадлежит Криштиану Роналду — 17 мячей в кампании 2013/14. Также португалец забивал 16 голов в сезоне-2015/16.

По 15 голов в одном розыгрыше турнира также оформляли Роберт Левандовский (2019/20), Карим Бензема (2020/21) и Криштиану Роналду (2017/18).

Форма Мбаппе

Мбаппе перешёл в "Реал" в 2024 году из французского "Пари Сен-Жермен" на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провёл 37 матчей во всех турнирах, забил 39 голов и сделал 6 результативных передач.

Хусанов собрался выиграть Лигу чемпионов и выбрал клуб

