Ограбление в ЛЧ? "Барселона" может подать жалобу после матча с "Атлетико"

"Барселона" осталась крайне недовольна судейством в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Атлетико", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась поражением каталонцев со счётом 0:2, однако в клубе уверены — исход игры во многом повлияли решения арбитра.

Ключевой эпизод произошёл на 44-й минуте, когда защитник "сине-гранатовых" Пау Кубарси получил прямую красную карточку. Уже после перерыва возник ещё более спорный момент: по мнению каталонцев, судья не назначил очевидный пенальти за игру рукой Марка Пубиля — эпизод случился сразу после розыгрыша от ворот Хуана Муссо.

Как сообщает журналист Санти Овалле, в "Барселоне" серьёзно разочарованы работой арбитра и рассматривают вариант с подачей официальной жалобы в УЕФА.

Ответная встреча пройдёт 14 апреля на поле "Атлетико".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!