Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Испания
Вчера 18:54
 

Клуб Серии A высмеял предложение "Барселоны" по своему лидеру

  Комментарии

Поделиться
Клуб Серии A высмеял предложение "Барселоны" по своему лидеру

"Барселона" продолжает работу по подписанию защитника "Интера" Алессандро Бастони, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

По информации Diario SPORT, каталонцы уже сделали предложение в размере 50 миллионов евро, однако в Милане на него отреагировали скептически и фактически не восприняли всерьёз.

В стане "нерадзурри" считают, что их ключевой защитник стоит значительно дороже, поэтому переговоры обещают быть непростыми.

В текущем сезоне Бастони провёл 36 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его действующее соглашение с "Интером" рассчитано до лета 2028 года.

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Барселона   •   1/4 финала, мужчины
Сегодня 00:00   •   ожидание результата
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона

74%

Ничья

8%

Атлетико М

18%

Проголосовало 252 человек

Реклама

Живи спортом!