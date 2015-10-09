Клуб Серии A высмеял предложение "Барселоны" по своему лидеру

"Барселона" продолжает работу по подписанию защитника "Интера" Алессандро Бастони, сообщают Vesti.kz.

По информации Diario SPORT, каталонцы уже сделали предложение в размере 50 миллионов евро, однако в Милане на него отреагировали скептически и фактически не восприняли всерьёз.

В стане "нерадзурри" считают, что их ключевой защитник стоит значительно дороже, поэтому переговоры обещают быть непростыми.

В текущем сезоне Бастони провёл 36 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его действующее соглашение с "Интером" рассчитано до лета 2028 года.

