Флик принял жёсткое решение перед матчем Лиги чемпионов: кто останется в запасе

Накануне ключевого матча с "Атлетико" в Лиге чемпионов Ханси Флик провёл две личные беседы с игроками и окончательно определился с атакой "Барселоны", передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, речь идёт о Дани Ольмо и Ферране Торресе – оба начнут встречу на скамейке запасных.

У тренерского штаба было немало сомнений из-за травм и нестабильной формы игроков, особенно в центре нападения. В этом сезоне никто так и не закрепился в роли основного "девятого номера".

Однако на игру Лиги чемпионов немецкий тренер решил не рисковать и сделать ставку на более классическое решение.

Ставка на опыт

В старте ожидается Роберт Левандовски, который получит роль основного нападающего. Рядом с ним сыграют Маркус Рэшфорд (он заменит травмированного Рафинью) и Ламин Ямаль.

Несмотря на возраст, поляк по-прежнему остаётся решающим игроком в больших матчах – это он недавно доказал в игре на "Метрополитано", где забил победный гол.

К тому же у форварда особая история с Лигой чемпионов – он один из самых результативных игроков турнира за всю его историю.

Напомним, что первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Атлетико" пройдёт в ночь с 8 на 9 апреля. Игра состоится на "Камп Ноу" в Барселоне и начнётся в 00:00 по времени Казахстана.

Ответная встреча между командами запланирована на ночь с 14 на 15 апреля и пройдёт уже в Мадриде.

Ранее стало известно, что Левандовски рассматривает вариант с подписанием контракта с клубом, который пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!