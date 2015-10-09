Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Англия
Сегодня 15:35
 

"Ливерпуль" захотел лишить "Барселону" 21-летнего таланта

  Комментарии

Поделиться
"Ливерпуль" захотел лишить "Барселону" 21-летнего таланта ©Depositphotos/mrogowski_photography

Английский "Ливерпуль" включился в борьбу за защитника итальянской "Аталанты" Марко Палестру, на которого ранее всерьёз претендовала "Барселона", передают Vesti.kz.

Поделиться

Интерес грандов Европы

По информации TEAMtalk, 21-летний правый защитник Марко Палестра, принадлежащий "Аталанте" и выступающий на правах аренды за "Кальяри", привлёк внимание сразу нескольких топ-клубов.

Среди претендентов на игрока называются "Ливерпуль" и "Барселона", причём каталонцы ранее уже проявляли предметный интерес к футболисту.

Серьёзная конкуренция

Помимо двух грандов, за ситуацией вокруг защитника также следят "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", что может серьёзно осложнить переговоры.

Приоритет для "Ливерпуля"

Отмечается, что "Ливерпуль" особенно заинтересован в подписании более надёжного в обороне правого защитника. Игрок молодёжной сборной Италии рассматривается как один из приоритетных вариантов для усиления этой позиции.

Возможная сумма сделки

Сообщается, что Марко Палестра может быть доступен для трансфера уже этим летом. Ожидаемая сумма сделки оценивается примерно в 45 миллионов евро.


Лига чемпионов 2025/26   •   Франция, Париж   •   1/4 финала, мужчины
9 апреля 00:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 108 человек

Реклама

Живи спортом!