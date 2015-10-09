"Ливерпуль" захотел лишить "Барселону" 21-летнего таланта

Английский "Ливерпуль" включился в борьбу за защитника итальянской "Аталанты" Марко Палестру, на которого ранее всерьёз претендовала "Барселона", передают Vesti.kz.

Интерес грандов Европы

По информации TEAMtalk, 21-летний правый защитник Марко Палестра, принадлежащий "Аталанте" и выступающий на правах аренды за "Кальяри", привлёк внимание сразу нескольких топ-клубов.

Среди претендентов на игрока называются "Ливерпуль" и "Барселона", причём каталонцы ранее уже проявляли предметный интерес к футболисту.

Серьёзная конкуренция

Помимо двух грандов, за ситуацией вокруг защитника также следят "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", что может серьёзно осложнить переговоры.

Приоритет для "Ливерпуля"

Отмечается, что "Ливерпуль" особенно заинтересован в подписании более надёжного в обороне правого защитника. Игрок молодёжной сборной Италии рассматривается как один из приоритетных вариантов для усиления этой позиции.

Возможная сумма сделки

Сообщается, что Марко Палестра может быть доступен для трансфера уже этим летом. Ожидаемая сумма сделки оценивается примерно в 45 миллионов евро.

