"Барселона" нашла усиление в Италии за 30 миллионов

"Барселона" проявляет интерес к защитнику Марко Палестре, который принадлежит "Аталанте" и выступает на правах аренды за "Кальяри", передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

21-летний футболист показывает высокий уровень в Серии А и уже привлёк внимание ведущих европейских клубов.

Палестра отличается универсальностью: он способен играть на обоих флангах обороны и при необходимости действовать в центре защиты. В текущем сезоне он провёл 29 матчей за "Кальяри" и ещё два — за сборную Италии, отметившись одним голом и четырьмя передачами.

Сообщается, что "Аталанта" готова к переговорам, а стоимость игрока оценивается примерно в 30 миллионов евро. Однако на защитника также претендуют "Ювентус" и "Интер", что может осложнить возможный трансфер.

"Барселона" рассматривает футболиста как вариант для усиления глубины состава, учитывая проблемы на флангах обороны и неопределённость с рядом игроков.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!