Испания
4 апреля 21:51
 

"Барселона" нашла усиление в Италии за 30 миллионов

"Барселона" нашла усиление в Италии за 30 миллионов

"Барселона" проявляет интерес к защитнику Марко Палестре, который принадлежит "Аталанте" и выступает на правах аренды за "Кальяри", передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Продолжение
21-летний футболист показывает высокий уровень в Серии А и уже привлёк внимание ведущих европейских клубов.

Палестра отличается универсальностью: он способен играть на обоих флангах обороны и при необходимости действовать в центре защиты. В текущем сезоне он провёл 29 матчей за "Кальяри" и ещё два — за сборную Италии, отметившись одним голом и четырьмя передачами.

Сообщается, что "Аталанта" готова к переговорам, а стоимость игрока оценивается примерно в 30 миллионов евро. Однако на защитника также претендуют "Ювентус" и "Интер", что может осложнить возможный трансфер.

"Барселона" рассматривает футболиста как вариант для усиления глубины состава, учитывая проблемы на флангах обороны и неопределённость с рядом игроков.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 30 22 3 5 64-28 69
3 Вильярреал 29 18 4 7 54-34 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46-45 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
10 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Валенсия 30 9 8 13 34-45 35
13 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
14 Жирона 29 8 10 11 31-44 34
15 Алавес 30 8 8 14 32-43 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
17 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
18 Эльче 30 6 11 13 38-47 29
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Вчера 00:00   •   закончен
Атлетико М
1:2
Барселона
Кто победит в основное время?
Атлетико М

20%

Ничья

16%

Барселона

63%

Проголосовало 186 человек

