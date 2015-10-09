Испания
Сегодня 12:55
 

Левандовски готов подписать контракт с 5-кратным победителем ЛЧ

Левандовски готов подписать контракт с 5-кратным победителем ЛЧ Роберт Левандовски. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски может продолжить карьеру в каталонском клубе, несмотря на истекающий контракт, передают Vesti.kz.

Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски может продолжить карьеру в каталонском клубе, несмотря на истекающий контракт, передают Vesti.kz.

Переговоры о новом соглашении

По информации журналиста Рохера Торельо, форвард согласился продлить соглашение с "сине-гранатовыми", даже приняв пункт о снижении зарплаты.

Однако перед окончательным решением 37-летний игрок хочет изучить конкретные условия, которые предложит клуб.

Интерес со стороны других клубов

Ситуацией вокруг Левандовского внимательно следят европейские и зарубежные команды. По слухам, интерес к нападающему проявляют туринский "Ювентус", "Милан" и американский "Чикаго Файр".

Статистика и карьера

В текущем сезоне Левандовски провёл 38 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав три результативные передачи.

Поляк выступает за "Барселону" с 2022 года, когда перешёл из "Баварии" за 45 миллионов евро. Ранее он играл за дортмундскую "Боруссию", а также выступал на родине за "Лех" и "Знич Прушкув".

Каталонский коллектив остаётся одним из самых титулованных клубов мирового футбола: в их активе более 90 трофеев, включая пять побед в Лиги чемпионов УЕФА и 27 титулов Ла Лиги.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 30 22 3 5 64-28 69
3 Вильярреал 30 18 4 8 54-35 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46-45 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
10 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Жирона 30 9 10 11 32-44 37
13 Валенсия 30 9 8 13 34-45 35
14 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
15 Алавес 30 8 8 14 32-43 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
17 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
18 Эльче 30 6 11 13 38-47 29
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Барселона   •   1/4 финала, мужчины
9 апреля 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 117 человек

