Левандовски готов подписать контракт с 5-кратным победителем ЛЧ

Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски может продолжить карьеру в каталонском клубе, несмотря на истекающий контракт, передают Vesti.kz.

Переговоры о новом соглашении

По информации журналиста Рохера Торельо, форвард согласился продлить соглашение с "сине-гранатовыми", даже приняв пункт о снижении зарплаты.

Однако перед окончательным решением 37-летний игрок хочет изучить конкретные условия, которые предложит клуб.

Интерес со стороны других клубов

Ситуацией вокруг Левандовского внимательно следят европейские и зарубежные команды. По слухам, интерес к нападающему проявляют туринский "Ювентус", "Милан" и американский "Чикаго Файр".

Статистика и карьера

В текущем сезоне Левандовски провёл 38 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав три результативные передачи.

Поляк выступает за "Барселону" с 2022 года, когда перешёл из "Баварии" за 45 миллионов евро. Ранее он играл за дортмундскую "Боруссию", а также выступал на родине за "Лех" и "Знич Прушкув".

Каталонский коллектив остаётся одним из самых титулованных клубов мирового футбола: в их активе более 90 трофеев, включая пять побед в Лиги чемпионов УЕФА и 27 титулов Ла Лиги.

"Барселона" поставила Левандовски перед выбором

