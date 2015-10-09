Вундеркинд "Арсенала" побил рекорд Ямаля и вошёл в историю Лиги чемпионов

Молодой полузащитник лондонского "Арсенала" Макс Доуман обновил рекорд Лиги чемпионов и вписал своей имя в историю самого престижного еврокубкового турнира, сообщают Vesti.kz.

16-летний хавбек "канониров" вышел на замену в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Спортинга" (1:0) на 76-й минуте.

В возрасте 16 лет и 97 дней англичанин стал самым юным в истории Лиги чемпионов футболистом, сыгравшим в четвертьфинале турнира.

Таким образом, Доуман превзошел рекорд вингера "Барселоны" Ламина Ямаля, который вышел на поле против "Пари Сен-Жермена" в сезоне-2023/24, когда ему было 16 лет и 272 дня.

Отметим, что в марте этого года Макс Доуман уже вошёл в историю английской премьер-лиги, став самым молодым автором гола в турнире.

