Где и когда смотреть первый матч "Барселона" - "Атлетико" в Лиге чемпионов

В ночь с 8 на 9 апреля состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между каталонской "Барселоной" и мадридским "Атлетико", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне (Испания) и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени. Трансляцию игры покажет телеканал Qazsport - начало прямого вещания в 23:50.

Статистические факты от ФНК:

– команды провели между собой 245 матчей, по итогам которых преимущество у "Барселоны": 113 побед, 76 поражений, 56 ничьих;

– в ЛЧ команды встречались четырежды: 1 победа "Барселоны", 2 победы "Атлетико", 1 ничья;

– "Барселона" одержала над "Атлетико" две победы подряд;

– в трёх последних домашних матчах против "Атлетико" "Барселона" забила 10 голов;

– за 20 лет "Атлетико" одержал одну победу в Барселоне;

– "Барселона" 24 раза играла против испанских команд в еврокубках: 7 побед, 6 ничьих, 11 поражений;

– "Атлетико" 25 раз встречался с испанцами в еврокубках: 11 побед, 5 ничьих, 9 поражений;

– "Барселона" прошла дальше лишь в четырех из 11 двухматчевых противостояний с испанскими командами;

– "Атлетико" выиграл пять и проиграл пять из 10 предыдущих двухматчевых дуэлей с испанскими командами.

В 1/8-й финала "сине-гранатовые" разгромили английский "Ньюкасл Юнайтед" с общим счётом 8:3 (1:1, 7:2). "Матрасники", в свою очередь, на этой же стадии разобрались с лондонским "Тоттенхэмом" (5:2, 2:3).

Ответная четвертьфинальная встреча между испанскими грандами состоится в ночь с 14 на 15 апреля в Мадриде (Испания).

Прямая трансляция матча ПСЖ - "Ливерпуль" в 1/4-й финала Лиги чемпионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!