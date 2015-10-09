Прямая трансляция матча ПСЖ - "Ливерпуль" в 1/4-й финала Лиги чемпионов

Сегодня, в ночь с 8 на 9 апреля, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже (Франция) состоится первый матч 1/4-й финала Лиги чемпионов, в котором местный "Пари Сен-Жермен" примет английский "Ливерпуль", сообщают Vesti.kz.

Где и когда смотреть матч ПСЖ - "Ливерпуль"

Главным арбитром встречи назначен испанский рефери Хосе Мария Санчес Мартинес. Его стартовый свисток прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени. Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал Qazaqstan.

Статистические факты от ФНК:

– команды провели между собой шесть матчей, по итогам которых ничья: по три победы;

– год назад матч в Париже между этими командами завершился победой "Ливерпуля" со счётом 1:0;

– год назад ПСЖ по пенальти выбил "Ливерпуль" на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов;

– ПСЖ проиграл только один из 10 последних матчей против английских команд;

– ПСЖ выиграл четыре последних двухматчевых противостояния с англичанами;

– "Ливерпуль" выиграл семь из последних 11 матчей против французских команд;

– ни один из 36 матчей "Ливерпуля" против французов в еврокубках не завершился со счётом 0:0.

Путь к четвертьфиналу

В матче 1/8 финала ПСЖ прошёл лондонский "Челси" с общим счётом 8:2 (5:2, 0:3). "Ливерпуль", в свою очередь, обыграл стамбульский "Галатасарай" (0:1, 4:0).

Ответная встреча команд пройдёт в ночь с 14 на 15 апреля на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле (Англия).

