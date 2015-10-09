Прямая трансляция матча ПСЖ - "Ливерпуль" в 1/4-й финала Лиги чемпионов

Сегодня, в ночь с 8 на 9 апреля, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже (Франция) состоится первый матч 1/4-й финала Лиги чемпионов, в котором местный "Пари Сен-Жермен" примет английский "Ливерпуль", сообщают Vesti.kz.
Где и когда смотреть матч ПСЖ - "Ливерпуль"
Главным арбитром встречи назначен испанский рефери Хосе Мария Санчес Мартинес. Его стартовый свисток прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени. Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал Qazaqstan.
Статистические факты от ФНК:
- – команды провели между собой шесть матчей, по итогам которых ничья: по три победы;
- – год назад матч в Париже между этими командами завершился победой "Ливерпуля" со счётом 1:0;
- – год назад ПСЖ по пенальти выбил "Ливерпуль" на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов;
- – ПСЖ проиграл только один из 10 последних матчей против английских команд;
- – ПСЖ выиграл четыре последних двухматчевых противостояния с англичанами;
- – "Ливерпуль" выиграл семь из последних 11 матчей против французских команд;
- – ни один из 36 матчей "Ливерпуля" против французов в еврокубках не завершился со счётом 0:0.
Путь к четвертьфиналу
В матче 1/8 финала ПСЖ прошёл лондонский "Челси" с общим счётом 8:2 (5:2, 0:3). "Ливерпуль", в свою очередь, обыграл стамбульский "Галатасарай" (0:1, 4:0).
Ответная встреча команд пройдёт в ночь с 14 на 15 апреля на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле (Англия).
