Контракт на годы вперёд: Анчелотти доверили будущее сборной Бразилии

Карло Анчелотти в ближайшее время закрепит своё будущее со сборной Сборной Бразилии по футболу — стороны близки к подписанию нового соглашения, рассчитанного до окончания чемпионата мира по футболу 2030, сообщают Vesti.kz.

По информации бразильского ESPN, финансовые условия останутся без изменений: опытный специалист продолжит получать около десяти миллионов евро в год.

Главной задачей Анчелотти остаётся подготовка команды к Чемпионат мира по футболу 2026, где "селесао" намерены вернуть себе титул сильнейшей сборной планеты впервые за почти четверть века.

Напомним, на чемпионате мира по футболу 2022 бразильцы остановились на стадии четвертьфинала, уступив Сборная Хорватии по футболу в серии пенальти.

